Автомобиль-легенда. Минчанин купил Mercedes 600 SE W140 и полностью восстановил его

Источник материала: Onliner Есть две категории людей, которые покупают сегодня Mercedes W140. Первая — это автолюбители, выбирающие «кабана» из-за низкой цены. Они понимают, что не могут позволить себе более свежую люксовую машину, и берут тот S-Class, который по карману. Вторая категория — это состоятельные люди, осознающие масштаб работы по приведению старого W140 в состояние нормального транспортного средства. Герой нашей сегодняшней статьи, Евгений, относится ко второй категории. В повседневной жизни он ездит на Tesla. А Mercedes 600 SE W140 он взял «для души». Денег на его восстановление мужчина не жалеет.





Mercedes S-Class, который вы видите на фотографиях, сошел с конвейера в далеком 1992 году. На тот момент W140 был самой свежей моделью Daimler и являлся наиболее роскошным 4-дверным автомобилем среди массовых производителей. До дебюта BMW E38 оставалось еще два года, поэтому штутгартская «эска» продавалась отлично. Редкий чиновник, предприниматель или успешный представитель криминального мира не оставлял заявку на покупку этой модели. Модификация 600 превратилась в икону представительских седанов 1990-х, а ее обозначение «шестисотый» еще долго жило в анекдотах и мечтах автолюбителей по всему миру.





Машина из гаража Совмина

Евгений купил этот Mercedes два с половиной года назад. Машина была далеко не в идеальном состоянии и требовала внимания. Зато этот «стосорокет» имеет интересную историю: он эксплуатировался только на территории РБ и какое-то время служил для Совмина. По некоторым данным, именно данный Mercedes 600 SE возил Вячеслава Кебича.





— Для своих лет кузов машины был в неплохом состоянии. Конечно, на днище имелась ржавчина и даже были две дырки с 5-копеечную монету, но все-таки мы говорим о без малого 30-летнем автомобиле. Для восстановления я разбирал ее до голого кузова. Автомобиль прошел полную пескоструйную обработку под давлением около 10 атмосфер. Мы отделили обычные очаги ржавчины от уже сгнивших элементов. Так мы и нашли те две дырки на днище в районе правого лонжерона. Весь остальной кузов был в достойном состоянии.

По словам Евгения, кузов этого «шестисотого» был на 8 баллов из 10. После проведения всех работ днище обработали оригинальным составом распыляемого гермета.

Машина обойдется в $50 тысяч

Автомобиль был приобретен примерно за 3 тысячи долларов по курсу. Всего Евгений планирует потратить на проект порядка 50 тысяч долларов по курсу (большая часть денег из этой суммы уже вложена). На нашей памяти еще никто в Беларуси не вкладывал такие деньги в восстановление 600 SE 1992 года выпуска. Есть в стране парочка достойных W140, но в них то салон убитый, то кузов гнилой, то много новодела. Евгений же старается делать все «по заводу». Даже на уровне обработки кузовных деталей. Например, стекла и фары для этой машины покупались новые, оригинальные.







— У меня изначально была идея восстановить W140, приблизив его к оригинальному состоянию. В Беларуси таких машин почти не осталось, а ведь это автомобиль-легенда. Эта модель прочно вошла в образ роскошного средства передвижения на заре развития современной Беларуси. И ведь все помнят Mercedes W140 по-разному. Кто-то вспоминает, что на этой модели ездили бандиты. Кто-то ассоциирует «кабана» с автомобилем для бизнесмена. У кого-то S-Class зафиксировался в памяти как автомобиль для высокопоставленных чиновников. И ведь все они правы. На «сто сороковых» Mercedes ездили успешные предприниматели, бандиты и политики. Трудно вспомнить более яркий автомобильный образ из 1990-х.

Купил машину со второго раза

Любопытно, что за Mercedes 600 SE W140 Евгений охотился давно и данный экземпляр «купил» два раза. За полтора года до того, как стать обладателем конкретно этого Mercedes, мужчина ездил смотреть его же в Калинковичи и договорился со старым владельцем о том, что покупает седан. Продавец попросил привезти залог, но Евгений улетал в Италию по делам и хотел перевести деньги на карточку. В итоге банковский перевод сделать не получилось, а по возвращении в Беларусь через три дня Евгений узнал, что Mercedes уже был продан. Седан уехал куда-то под Витебск. Позже он еще раз сменил владельца и лишь после этого достался герою статьи.





— Я очень сильно расстроился тогда. Потому что я объездил всю страну и пересмотрел все 6-литровые W140, что были в продаже. В поисках машины я посетил Брест, Гродно, Гомель, Могилев, Бобруйск и Калинковичи. Но все экземпляры, кроме того, что я нашел в Калинковичах, были либо переделаны, либо криво переварены. В общем, восстановить их было бы невозможно. А я хотел машину, куда еще не добрались руки «гаражников». Лучше пускай она будет в плохом состоянии, чем переделана кривыми руками. Рад, что в итоге все-таки смог купить эту машину, хотя и со второго раза.

Ниже — фотография машины на обслуживании в детейлинг-центре, где на 600-й нанесли керамическое покрытие и «антидождь».