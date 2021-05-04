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«Квартиру снимаем за $620, на еду тратим $350». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

04.05.2021 07:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Минске 26-летний Роман работал аудитором и неплохо зарабатывал. Но в октябре прошлого года решил уехать в Киев. Здесь он легально устроился в финансовый департамент одной из международных компаний, потом к нему в Украину переехали девушка и кошка. И вот уже семь месяцев ребята живут в соседней стране. О том, как искал работу, жилье и сколько стоит жизнь в Украине, парень рассказал Onliner.

В Киев Роман приехал на своей машине. На тот момент границы были открыты, и он смог спокойно добраться до столицы Украины. Снял комнату через Airbnb и начал искать жилье. Как и в Минске, по всем объявлениям якобы от простых людей он попадал на риелторов. В конце концов согласился на их услуги.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить
В таком районе живет Роман

— Ты не заключаешь никаких договоров с ними до того момента, пока не въедешь в съемное жилье. Уже после подписываешь бумаги и отдаешь комиссию в половину месячной арендной платы, — объясняет Рома.

В итоге он снял одну из самых дешевых квартир, которые ему предложили. Она стоила $350 в месяц. Позже парню пришлось переехать, так как добираться оттуда до работы, куда он впоследствии устроился, было очень сложно. Сам герой называет это время адом.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

— В целом, аренда в Киеве, конечно, гораздо дороже, чем в Минске. Я думал, что за $500 можно разогнаться, но оказалось, что совсем нет. Самым ходовым в Киеве считается ценник от $500 до $1000, — рассказывает молодой человек. — Я снимаю неплохую евродвушку недалеко от метро «ВДНХ». До центра — 25 минут езды на метро. Здесь кухня-гостиная и отдельная спальня. Квартира обходится в $620 в месяц. Здесь чисто, аккуратно и есть консьержка, на этом всё.







«Коммуналка» в Киеве приличная. В перерасчете на рубли за евродвушку белорусы платят примерно 200 рублей, или около $80. В то время как в Минске за трехкомнатную квартиру Роман отдавал 70 рублей.

— С 2014 года здесь очень дорогой газ, поэтому дорогое отопление и подогрев горячей воды. Украинцы приловчились отключать горячую воду в домах и подключать электрические бойлеры. Так выходит дешевле, — говорит Роман.


Жировки приходят собственнику квартиры, которую снимает Роман. Поэтому расшифровку хозяин сбрасывает сам


— Интернет стоит 20 рублей в месяц. По скорости и качеству сопоставим с нашим. Мобильная связь лучше. Здесь гораздо проще купить сим-карту, больше услуг, акций и так далее.




В целом же Роман считает, что с такими ценниками на жилье выгоднее приобретать свое.

— Здесь «квадрат» дешевле, чем в Минске — на процентов 20 (около $1000 сейчас можно найти), а вот аренда дороже. Разница между съемом и покупкой своего не такая большая. Поэтому выгоднее купить свое. Во всяком случае, выгоднее, чем в Минске, — рассуждает молодой человек.





«Мои знакомые украинцы говорят, что средняя зарплата в Киеве — около $1000»

Второй после поисков жилья квест — это поиски работы. Роман по специальности финансист. В Минске работал аудитором, а потом и контролером в финансовом управлении одной из крупных компаний. Но пришлось уволиться и уже в Киеве искать место с нуля. На поиски работы у парня ушло два месяца. Но только потому, что он искал легальное трудоустройство.

— Мне нужен был вид на жительство. Так как раньше белорусам можно было находиться в Украине 90 дней (теперь увеличили до 180), по истечении этого срока пришлось бы уезжать в Беларусь, — объясняет Роман. — С видом на жительство уезжать никуда не нужно, но без легального трудоустройства его не дают. И вот в плане официального оформления есть очень большая проблема. Нелегального трудоустройства просто тьма. Зарплата в конвертах очень распространена. Большинство людей здесь работают как ФОП (аббревиатура от украинского «фізічна особа-підприємець», аналог нашего ИП. — Прим. Onliner), чтобы платить меньше налогов.

Правда, через два месяца Рома смог устроиться в финансовый департамент крупной международной компании. Говорит, решающую роль сыграло то, что он прошел иностранную сертификацию, а также имел опыт работы в международной компании в Беларуси.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

— Для иностранцев в Украине есть два момента. Во-первых, твоя начисленная зарплата не должна быть ниже 10 средних по стране. Сейчас это 60 тысяч гривен. На руки это не меньше 48 тысяч гривен, или около $1700, — рассказывает молодой человек. — Лимит установлен законодательно для того, чтобы защитить рынок труда и привлекать в страну высококвалифицированных специалистов.

— Но опять же, как с этим выкручиваются: нанимают на полставки, а остальную зарплату могут платить в конвертах. Я с таким не сталкивался, но это абсолютно рабочая схема. Во-вторых, за разрешение на трудоустройство нужно платить примерно $500—700 в год. За меня это делает работодатель, но тут уже как договоришься, — объясняет Роман.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Что касается уровня зарплат в его сфере, то, по словам парня, в Украине он зарабатывает на 20—30% больше, чем в Минске.

— В моей сфере средняя зарплата здесь находится на уровне $2000. Конечно, привязки к валюте тут нет, как это было у меня в Беларуси, но курс, к счастью, последние полгода не скакал, — отмечает Рома. — Что касается налогов, то подоходный здесь чуть выше, чем у нас — 18% против 13%. Вдобавок еще каждый платит 1,5% военного сбора. А вот аналог нашего ФСЗН — 22%. Я считал, что у обычного белоруса 57% от суммы уходит на налоги и ФСЗН, в Украине же эта цифра равняется 52%.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Что касается средних зарплат в Киеве, то тут, по словам собеседника, разброс очень большой. В целом же, согласно официальной украинской статистике, средняя зарплата в столице равняется $500 в эквиваленте.

— Как у нас цифры статистики ни о чем не говорят, так и здесь. Не очень понятно, как при средней $500 квартиры на сдачу стоят от $500 до $1000. И это обычные квартиры, даже не лакшери, — удивляется Роман. — Поэтому мои знакомые украинцы говорят, что средняя зарплата в Киеве — около $1000.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

«Молочные продукты раза в полтора-два дороже белорусских»

Поскольку Роман ведет учет своих трат, он довольно легко может сравнить стоимость своей жизни в Минске и Киеве. Специально для нас парень даже составил график своих трат с января по апрель 2020 и 2021 годов.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Начнем с самой большой статьи расходов, то есть с продуктов. Роман утверждает, что расходы на питание не сильно изменились по сравнению с Минском.

— На двоих в месяц улетает около $350. Я думал, что расходы вырастут сильнее, так как питаться мы стали лучше. Но нет, — объясняет он. — Правда, в Украине есть свои особенности по ценообразованию. Молочные продукты, к примеру, в раза полтора-два дороже белорусских. Какое-нибудь масло стоит не меньше 5—6 рублей за пачку: ищешь и думаешь — наверное, просто дорогое попалось, а оно тут все такое.













— Но при этом тут большой выбор всяких импортных продуктов. Есть много вещей, которые можно себе позволить вообще не напрягаясь. Например, французские сыры или иностранный алкоголь. И стоят они гораздо дешевле. То есть ты теряешь на хлебе, молоке, но выигрываешь на импортном сыре и морепродуктах. Тут все зависит, конечно, от корзины потребления. В нашем случае получается то на то, — заключает молодой человек.





Что касается бытовой химии, то ценники в Киеве на 20—30% ниже минских. Рома предполагает, что есть две причины.

— Может быть, потому, что объемы рынка больше. А может, таможенные пошлины меньше, чем у нас, — рассуждает он.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Одежда и обувь в Киеве на 10—20% дешевле, чем в Минске. А в дни скидок падение цен ощутимее.

— Мы уже обошли все центры с одеждой и обувью. Я бы не сказал, что здесь сильно дешевле. На процентов 10—20, чем в Минске, но со скидками, конечно, поприятнее, — добавляет парень. — К примеру, в Минске всегда хотел купить New Balance, но было понимание, что кроссовки не могут стоить больше $100. В белорусской столице фирменных магазинов этой марки мало — соответственно, и ценник высокий. Здесь таких точек много и цена ниже. Купить кроссовки New Balance за $100 в Киеве реально.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

А вот с кормом для кошки вышла незадача. В Минске ребята покупали корм марки «Акана», но вот именно он почему-то в Киеве оказался гораздо дороже. Поэтому пришлось перейти на «Роял канин».







«На семью без детей в Киеве хватит $1500»

Отдельная статья расходов — это транспорт. Машину Романа забрал обратно в Беларусь его отец.

— Дело в том, что с дорогами в Украине все плохо: убиты просто вусмерть. В Киеве дороги — это вообще бич для машины, — рассказывает он. — Ну и плюс чтобы оставить, пришлось бы ее растаможивать. А это стоило бы несколько тысяч долларов. Поэтому отправил обратно в Беларусь.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

На работу Роман ездит на корпоративной бесплатной маршрутке. Говорит, утром в городе огромные пробки. И вообще в Киеве ехать 1—1,5 часа до работы считается нормальным. Обратно молодой человек возвращается на такси.

— Оно стоит примерно как в Минске. Здесь тоже есть Uber, Bolt и так далее. В месяц на такси у меня уходит около $50, — прикидывает он. — Талоны и жетоны в Киеве стоят 8 гривен, или 74 копейки на наши. А вот по ценам на маршрутки не скажу, не катался никогда.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Из-за периодических локдаунов выбор развлечений не особенно велик, поэтому и соответствующая статья расходов не такая большая, как в Минске. Однако в дни, когда в общепит можно ходить, Роман с девушкой выбирается в кафе и рестораны.

— В целом, конечно, сфера общепита здесь развита гораздо лучше, чем в Беларуси. Можно сказать, что она ближе к Европе в этом плане. Если мы смотрим на нашу Зыбицкую и считаем, что это круто, тот тут этих зыбицких куча и они более цивильные.

Вообще, здесь тьма различных заведений. Если у нас открывается новое заведение, то цены, как правило, задирают, чтобы отбиться за год. Тут такого нет. В Киеве можно поесть за нормальные деньги. Если мы говорим про обеденное меню в ресторане, то это 10 рублей, — отмечает парень.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Что касается услуг по наведению красоты и ЗОЖа, то поход в барбершоп в Киеве стоит 40 рублей на наши, а самый простой годовой абонемент в фитнес-зал — около 800—900 рублей.

— Абонементы во многих залах приходится покупать на год, но мы как-то не решились потратить сразу такую большую сумму, поэтому на абонемент не тратились, — говорит молодой человек.

«Квартиру снимаем за 0, на еду тратим 0». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Так сколько нужно денег для жизни в Киеве? Конечно, все зависит от того, какие у вас траты.

— Если усреднить, в месяц мы с девушкой и кошкой тратим где-то $1500 с учетом аренды, обучения и так далее. Это комфортная сумма, когда ты не живешь в режиме экономии и не ущемляешь себя, — заключает Роман.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 26-летний Роман работал аудитором и неплохо зарабатывал. Но в октябре прошлого года решил уехать в Киев. Здесь он легально устроился в финансовый...
 
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