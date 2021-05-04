«Квартиру снимаем за $620, на еду тратим $350». Белорус уехал в Киев и рассказывает, сколько стоит там жить

Источник материала: Onliner В Минске 26-летний Роман работал аудитором и неплохо зарабатывал. Но в октябре прошлого года решил уехать в Киев. Здесь он легально устроился в финансовый департамент одной из международных компаний, потом к нему в Украину переехали девушка и кошка. И вот уже семь месяцев ребята живут в соседней стране. О том, как искал работу, жилье и сколько стоит жизнь в Украине, парень рассказал Onliner.

В Киев Роман приехал на своей машине. На тот момент границы были открыты, и он смог спокойно добраться до столицы Украины. Снял комнату через Airbnb и начал искать жилье. Как и в Минске, по всем объявлениям якобы от простых людей он попадал на риелторов. В конце концов согласился на их услуги.



В таком районе живет Роман

— Ты не заключаешь никаких договоров с ними до того момента, пока не въедешь в съемное жилье. Уже после подписываешь бумаги и отдаешь комиссию в половину месячной арендной платы, — объясняет Рома.

В итоге он снял одну из самых дешевых квартир, которые ему предложили. Она стоила $350 в месяц. Позже парню пришлось переехать, так как добираться оттуда до работы, куда он впоследствии устроился, было очень сложно. Сам герой называет это время адом.





— В целом, аренда в Киеве, конечно, гораздо дороже, чем в Минске. Я думал, что за $500 можно разогнаться, но оказалось, что совсем нет. Самым ходовым в Киеве считается ценник от $500 до $1000, — рассказывает молодой человек. — Я снимаю неплохую евродвушку недалеко от метро «ВДНХ». До центра — 25 минут езды на метро. Здесь кухня-гостиная и отдельная спальня. Квартира обходится в $620 в месяц. Здесь чисто, аккуратно и есть консьержка, на этом всё.















«Коммуналка» в Киеве приличная. В перерасчете на рубли за евродвушку белорусы платят примерно 200 рублей, или около $80. В то время как в Минске за трехкомнатную квартиру Роман отдавал 70 рублей.

— С 2014 года здесь очень дорогой газ, поэтому дорогое отопление и подогрев горячей воды. Украинцы приловчились отключать горячую воду в домах и подключать электрические бойлеры. Так выходит дешевле, — говорит Роман.



Жировки приходят собственнику квартиры, которую снимает Роман. Поэтому расшифровку хозяин сбрасывает сам





— Интернет стоит 20 рублей в месяц. По скорости и качеству сопоставим с нашим. Мобильная связь лучше. Здесь гораздо проще купить сим-карту, больше услуг, акций и так далее.









В целом же Роман считает, что с такими ценниками на жилье выгоднее приобретать свое.

— Здесь «квадрат» дешевле, чем в Минске — на процентов 20 (около $1000 сейчас можно найти), а вот аренда дороже. Разница между съемом и покупкой своего не такая большая. Поэтому выгоднее купить свое. Во всяком случае, выгоднее, чем в Минске, — рассуждает молодой человек.











«Мои знакомые украинцы говорят, что средняя зарплата в Киеве — около $1000»

Второй после поисков жилья квест — это поиски работы. Роман по специальности финансист. В Минске работал аудитором, а потом и контролером в финансовом управлении одной из крупных компаний. Но пришлось уволиться и уже в Киеве искать место с нуля. На поиски работы у парня ушло два месяца. Но только потому, что он искал легальное трудоустройство.

— Мне нужен был вид на жительство. Так как раньше белорусам можно было находиться в Украине 90 дней (теперь увеличили до 180), по истечении этого срока пришлось бы уезжать в Беларусь, — объясняет Роман. — С видом на жительство уезжать никуда не нужно, но без легального трудоустройства его не дают. И вот в плане официального оформления есть очень большая проблема. Нелегального трудоустройства просто тьма. Зарплата в конвертах очень распространена. Большинство людей здесь работают как ФОП (аббревиатура от украинского «фізічна особа-підприємець», аналог нашего ИП. — Прим. Onliner), чтобы платить меньше налогов.

Правда, через два месяца Рома смог устроиться в финансовый департамент крупной международной компании. Говорит, решающую роль сыграло то, что он прошел иностранную сертификацию, а также имел опыт работы в международной компании в Беларуси.





— Для иностранцев в Украине есть два момента. Во-первых, твоя начисленная зарплата не должна быть ниже 10 средних по стране. Сейчас это 60 тысяч гривен. На руки это не меньше 48 тысяч гривен, или около $1700, — рассказывает молодой человек. — Лимит установлен законодательно для того, чтобы защитить рынок труда и привлекать в страну высококвалифицированных специалистов.

— Но опять же, как с этим выкручиваются: нанимают на полставки, а остальную зарплату могут платить в конвертах. Я с таким не сталкивался, но это абсолютно рабочая схема. Во-вторых, за разрешение на трудоустройство нужно платить примерно $500—700 в год. За меня это делает работодатель, но тут уже как договоришься, — объясняет Роман.





Что касается уровня зарплат в его сфере, то, по словам парня, в Украине он зарабатывает на 20—30% больше, чем в Минске.

— В моей сфере средняя зарплата здесь находится на уровне $2000. Конечно, привязки к валюте тут нет, как это было у меня в Беларуси, но курс, к счастью, последние полгода не скакал, — отмечает Рома. — Что касается налогов, то подоходный здесь чуть выше, чем у нас — 18% против 13%. Вдобавок еще каждый платит 1,5% военного сбора. А вот аналог нашего ФСЗН — 22%. Я считал, что у обычного белоруса 57% от суммы уходит на налоги и ФСЗН, в Украине же эта цифра равняется 52%.





Что касается средних зарплат в Киеве, то тут, по словам собеседника, разброс очень большой. В целом же, согласно официальной украинской статистике, средняя зарплата в столице равняется $500 в эквиваленте.

— Как у нас цифры статистики ни о чем не говорят, так и здесь. Не очень понятно, как при средней $500 квартиры на сдачу стоят от $500 до $1000. И это обычные квартиры, даже не лакшери, — удивляется Роман. — Поэтому мои знакомые украинцы говорят, что средняя зарплата в Киеве — около $1000.





«Молочные продукты раза в полтора-два дороже белорусских»

Поскольку Роман ведет учет своих трат, он довольно легко может сравнить стоимость своей жизни в Минске и Киеве. Специально для нас парень даже составил график своих трат с января по апрель 2020 и 2021 годов.





Начнем с самой большой статьи расходов, то есть с продуктов. Роман утверждает, что расходы на питание не сильно изменились по сравнению с Минском.

— На двоих в месяц улетает около $350. Я думал, что расходы вырастут сильнее, так как питаться мы стали лучше. Но нет, — объясняет он. — Правда, в Украине есть свои особенности по ценообразованию. Молочные продукты, к примеру, в раза полтора-два дороже белорусских. Какое-нибудь масло стоит не меньше 5—6 рублей за пачку: ищешь и думаешь — наверное, просто дорогое попалось, а оно тут все такое.



























— Но при этом тут большой выбор всяких импортных продуктов. Есть много вещей, которые можно себе позволить вообще не напрягаясь. Например, французские сыры или иностранный алкоголь. И стоят они гораздо дешевле. То есть ты теряешь на хлебе, молоке, но выигрываешь на импортном сыре и морепродуктах. Тут все зависит, конечно, от корзины потребления. В нашем случае получается то на то, — заключает молодой человек.











Что касается бытовой химии, то ценники в Киеве на 20—30% ниже минских. Рома предполагает, что есть две причины.

— Может быть, потому, что объемы рынка больше. А может, таможенные пошлины меньше, чем у нас, — рассуждает он.





Одежда и обувь в Киеве на 10—20% дешевле, чем в Минске. А в дни скидок падение цен ощутимее.

— Мы уже обошли все центры с одеждой и обувью. Я бы не сказал, что здесь сильно дешевле. На процентов 10—20, чем в Минске, но со скидками, конечно, поприятнее, — добавляет парень. — К примеру, в Минске всегда хотел купить New Balance, но было понимание, что кроссовки не могут стоить больше $100. В белорусской столице фирменных магазинов этой марки мало — соответственно, и ценник высокий. Здесь таких точек много и цена ниже. Купить кроссовки New Balance за $100 в Киеве реально.





А вот с кормом для кошки вышла незадача. В Минске ребята покупали корм марки «Акана», но вот именно он почему-то в Киеве оказался гораздо дороже. Поэтому пришлось перейти на «Роял канин».















«На семью без детей в Киеве хватит $1500»

Отдельная статья расходов — это транспорт. Машину Романа забрал обратно в Беларусь его отец.

— Дело в том, что с дорогами в Украине все плохо: убиты просто вусмерть. В Киеве дороги — это вообще бич для машины, — рассказывает он. — Ну и плюс чтобы оставить, пришлось бы ее растаможивать. А это стоило бы несколько тысяч долларов. Поэтому отправил обратно в Беларусь.





На работу Роман ездит на корпоративной бесплатной маршрутке. Говорит, утром в городе огромные пробки. И вообще в Киеве ехать 1—1,5 часа до работы считается нормальным. Обратно молодой человек возвращается на такси.

— Оно стоит примерно как в Минске. Здесь тоже есть Uber, Bolt и так далее. В месяц на такси у меня уходит около $50, — прикидывает он. — Талоны и жетоны в Киеве стоят 8 гривен, или 74 копейки на наши. А вот по ценам на маршрутки не скажу, не катался никогда.





Из-за периодических локдаунов выбор развлечений не особенно велик, поэтому и соответствующая статья расходов не такая большая, как в Минске. Однако в дни, когда в общепит можно ходить, Роман с девушкой выбирается в кафе и рестораны.

— В целом, конечно, сфера общепита здесь развита гораздо лучше, чем в Беларуси. Можно сказать, что она ближе к Европе в этом плане. Если мы смотрим на нашу Зыбицкую и считаем, что это круто, тот тут этих зыбицких куча и они более цивильные.

Вообще, здесь тьма различных заведений. Если у нас открывается новое заведение, то цены, как правило, задирают, чтобы отбиться за год. Тут такого нет. В Киеве можно поесть за нормальные деньги. Если мы говорим про обеденное меню в ресторане, то это 10 рублей, — отмечает парень.





Что касается услуг по наведению красоты и ЗОЖа, то поход в барбершоп в Киеве стоит 40 рублей на наши, а самый простой годовой абонемент в фитнес-зал — около 800—900 рублей.

— Абонементы во многих залах приходится покупать на год, но мы как-то не решились потратить сразу такую большую сумму, поэтому на абонемент не тратились, — говорит молодой человек.





Так сколько нужно денег для жизни в Киеве? Конечно, все зависит от того, какие у вас траты.

— Если усреднить, в месяц мы с девушкой и кошкой тратим где-то $1500 с учетом аренды, обучения и так далее. Это комфортная сумма, когда ты не живешь в режиме экономии и не ущемляешь себя, — заключает Роман.

Читайте также: