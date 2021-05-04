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Два белорусских приложения поборются с проектами Google и HBO на Webby Awards

04.05.2021 07:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусские приложения Facetory: Face Yoga & Exercise и Vochi стали номинантами на премию Webby Awards в категории Experimental & Innovation среди продуктов Apps and Software.

Приложениям белорусов придется бороться с Project Guideline от Google Creative Lab и His Dark Material: My Daemon App от HBO, а также с проектом Vocable AAC разработки WillowTree.

Как отметили в Gismart, которая стоит за Facetory: Face Yoga & Exercise, белорусские проекты попали в 10% отобранных специальным жюри из 13 500 присланных заявок. Приложение конкурирует за премию Webby, где выбор лучших сделает Международная академия цифровых искусства и наук, а также за приз зрительских симпатий (Webby People’s Choice).

Facetory: Face Yoga & Exercise — приложение для лицевого фитнеса с комплексом индивидуально подобранных упражнений. Технология дополненной реальности Facetory AR Coach использует фронтальную камеру и сканирует лицо пользователя для распознавания движений лица. Это нужно для корректировки выполнения упражнений в онлайн-режиме, если такое понадобится.

Vochi — портфельный проект белорусской инвестиционной компании Bulba Ventures. Приложение представляет собой инструментарий для редактирования коротких видео и наложения эффектов на ролики.

Голосование будет идти до 6 мая. Отдать голос за понравившееся приложение можно по ссылке.

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Белорусские приложения Facetory: Face Yoga & Exercise и Vochi стали номинантами на премию Webby Awards в категории Experimental & Innovation среди продуктов Apps and Software.Читать далее…
 
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