«Перед выходом на сцену украли туфли». Первые красавицы в районах о признании, подарках и хейтерах

Источник материала: Onliner Что-то модно, что-то вышло из моды, а что-то кажется вечным — как конкурсы красоты с короной, обязательными локонами и красивыми коленками. Своих мисс выбирают во многих городах страны. Их не преследуют папарацци, они не снимаются без одежды для обложек журналов, но свою долю славы они тоже получили. Победительницы районных конкурсов красоты рассказывают, как это было и что изменило в их жизни.

Обещали ожерелье за 800 рублей. А что в итоге?

У Анны Вовченко красивый кот, любовь к рисованию и титул «Мисс Речица». Последнее появилось, можно сказать, случайно. Был 2016 год, шла отработка ветврачом в колхозе по распределению.

— Увидела рекламу конкурса в интернете и подумала: а почему бы не попробовать? Платье и купальник ведь есть. Все равно в Речице развлечений особо не было, — смеется Анна.







На кастинге стало понятно: есть красивые претендентки на корону, надо готовиться к конкуренции. Благодаря занятиям танцами и выступлениям боязни сцены не было, но некоторое волнение присутствовало.

— Когда выиграла конкурс, была в шоке. Все-таки это не рядовое событие, — говорит Анна. — Мой молодой человек тогда вышел на сцену и подарил огромный букет, но я от волнения даже не поняла, что это он. Уже потом, когда пришла в себя, поняла. А изначально подумала, что просто какой-то парень выносит всем цветы.





С подарками произошло что-то непонятное.

— Сначала обещали ожерелье за 8 млн (сейчас это 800 рублей), а по факту подарили просто кулончик без цепочки, который стоит вроде 120 рублей. Еще были диплом и ленточка победительницы, сертификат в тренажерный зал на полгода.

На работе по этому поводу тоже было приятное оживление, все поздравляли.

— Конечно, было классно. На улицах тоже узнавали. Шла по улице и слышала, как парни говорят: «Ого, это же мисс Речица». В интернете, конечно, тоже много писали — и хорошего, и плохого.

Больше Анна на конкурсы красоты не ходила. Только однажды ее позвали в жюри «Мисс Речица — 2018», а еще девушка поддерживала местную футбольную команду «Спутник» и обещала устроить «жару», если команда выйдет в первую лигу. Больше никаких медийных активностей, связанных с титулом, не было.

Сейчас девушка работает в ветеринарной аптеке, а участие в конкурсе вспоминает как интересный опыт.

«Мужского внимания стало слишком много»

Население Костюковичей — примерно как 1/7 часть Каменной Горки, но это не повод, чтобы отказываться от собственного конкурса красоты.

Светлана Серякова-Гришина — обладательница титула «Мисс Костюковичи — 2013». В том году она работала в лаборатории на цементном заводе, то есть максимально далеко от мира дефиле и фотосессий.









— Была обычной девушкой, как говорится, из народа. Меня просто попросили поучаствовать, сама я никуда не рвалась, — вспоминает Светлана. — В итоге уговорили, я согласилась и, в принципе, потом не пожалела. Готовилась сама, конкурсы были разные — начиная от того, чтобы показать себя в спорте, и заканчивая дефиле в купальниках и вечерних платьях.

На деле все оказалось сложнее, чем представлялось изначально, говорит Светлана. Соперницы попались с характером, конкуренция ужесточилась и привела к «охоте на туфельки». Вызывать Коломбо не пришлось: обувь нашлась, хотя и не сразу.

— Точно не знаю, как это произошло, но перед очередным выходом на сцену туфельки просто куда-то исчезли. Наверное, кто-то видел, что я по баллам опережаю других участниц. В итоге я просто встала на цыпочки и так прошлась.





Возможно, жюри это понравилось даже больше, чем дефиле на каблуках — по крайней мере, оценки за это не снизили. Когда девушка вернулась и переодела платье для следующего выхода, туфли были уже на месте.

— Реакция зала на выступления была разной. Понятно, что город маленький, за кого-то больше болели, за кого-то меньше. Конечно, после победы узнавали, поздравляли — это все было очень приятно.

Победительнице вручили корону, бытовую технику и сертификат от магазина нижнего белья.

— Когда давала интервью после победы, еще не знала, как сложится жизнь, поделилась только, что в будущем хочу свое дело, которое не будет связано со сферой красоты. Потом мне звонили, предлагали участвовать в других, более масштабных конкурсах красоты, но я не пошла по этому пути, у меня были другие планы. И все получилось: у меня свой магазин автоэмалей в Костюковичах.





Светлана говорит, что ради своего бизнеса пришлось много работать, но она об этом не жалеет.

— Быть на содержании у мужчины — это вообще не про меня. В тот момент, когда выиграла конкурс красоты, была несвободной девушкой, но после победы внимания было слишком много. Даже стало тяжело работать, уволилась в том числе из-за того, что стала слишком окружена вниманием, которое мне было не нужно.

«Узнавали даже в деревнях»

Если вы ничего не слышали о Крупках, то теперь будете жить со знанием, что там живет одна из самых красивых врачей Беларуси. Это Анастасия Рубин, мисс Крупки — 2018.





Попала на конкурс она, можно сказать, случайно. Когда поступило предложение поучаствовать, были проблемы со здоровьем, лежала в больнице, было не до того. Но потом Анастасия посмотрела на это по-другому: нужно отгонять плохие мысли и занять себя чем-то позитивным.

Подготовка была, в общем-то, стандартной для участниц таких конкурсов: визитка, интеллектуальный конкурс, дефиле «Весна» в тематических нарядах, выход в вечернем платье, творческий конкурс.

Что интересно, организаторы установили лояльные возрастные рамки, поэтому в конкурсе участвовали даже школьницы.

— Каких-то ожиданий, что я стану победительницей, точно не было. Я понимала, что корону отдадут, скорее всего, девушке помладше, чем я. Наверное, я там была самая старшая на тот момент — 26 лет, — говорит Анастасия.

До этого девушка участвовала в конкурсе красоты во время учебы в университете. Там она заняла второе место, то есть опыт был. Но все равно победа была неожиданной.











— Если честно, когда сказали, что мисс Крупки становится Анастасия Рубин, я так растерялась, что не сразу вышла из линии девушек для награждения. Изначально я шла на конкурс, чтобы просто поучаствовать, не ожидала, что смогу победить.

Кроме короны, ленты и цветов, были вполне практичные подарки — льняное постельное белье. Плюс на работе дали премию: такие установки были в коллективном договоре.

— Не могу сказать, что внимания от мужчин стало прямо очень много. На тот момент я не состояла в отношениях, как раз перед конкурсом рассталась с молодым человеком. Многие поздравляли, кто-то писал комплименты в интернете. Еще узнавали на приемах, когда работала в поликлинике. Пациенты присматривались: «Вы же, наверное, участвовали в конкурсе, это вы мисс?» В этот момент начинаешь улыбаться, конечно, это приятно. С другой стороны, человек пришел к тебе на прием, нужно быть серьезным врачом.





Когда девушку показали по ТВ, узнавать стали и пациенты в деревнях.

Больше в конкурсах красоты Анастасия не участвовала, оставив это юным и дерзким. Этот опыт считает полезным, хоть в свое время девушке и досталось от хейтеров.

— Я понимала, что уже по возрасту не подхожу. «Мисс Беларусь» — там вообще только до 24 лет. Но после конкурса жизнь изменилась. На данный момент я уже работаю не просто врачом, а заместителем главного врача. Может быть, конкурс был определенным толчком, чтобы меня увидели и узнали?

Но в то же время я столкнулась и с большим количеством негатива. Когда на сайтах разместили информацию о конкурсе, писали и неприятные комментарии. В какой-то момент были мысли: «Зачем я вообще во всем этом участвовала?» Но сейчас я думаю, что это был очень хороший опыт и хорошие знакомства. С некоторыми девочками мы общаемся и сейчас. Так что не жалею, что участвовала.