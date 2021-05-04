Почему Маргарита Левчук уходит из НАУ?

Ее на этом посту сменила бывший начальник управления культуры и народного творчества Минкульта Наталья Задерковская. Рассказываем, что произошло.









Фото из инстаграм Маргариты Левчук





Оперная певица решила полностью посвятить себя творчеству и на время приостановить работу в Народном антикризисном управлении, которое возглавляет Павел Латушко.





— Мое самое сильное орудие против режима — это мое творчество, поэтому сейчас я посвящаю все свое время именно ему, — пояснила Левчук в своем инстаграм. — Мы продолжаем быть в тесном контакте с командой НАУ и лично с Павлом Латушко. Мы продолжаем добиваться общей цели — сделать Беларусь свободной страной, в которой наконец-то раскроется весь потенциал белорусов, в том числе и творческий.



