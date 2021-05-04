В Добрушском районе пьяный водитель съехал в кювет и перевернулся - сам цел, машина не очень

Источник материала: Tut.by

В Добрушском районе у деревни Жгунь водитель Chevrolet съехал в кювет и перевернулся сообщает новостной портал vdobrushe.by.



Фото: vdobrushe.by

Перевернутый автомобиль ночью в поле обнаружила возвращающаяся с района следственно-оперативная группа. Водитель был возле машины. Он не пострадал.

Позже выяснилось, что мужчина пьян, в крови у него обнаружено 1,8 промилле алкоголя.

В одном из кафе он отмечал с друзьями праздник. Зачем сел за руль и поехал в сторону Жгуни, пояснить не смог. Теперь ему грозит лишение прав на 5 лет и 200 базовых величин штрафа.

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