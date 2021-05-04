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NYX тоже уходит из Беларуси. Рассказываем, что стоит купить до закрытия магазинов бренда

04.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Едва мы успели попрощаться с Nivea, как узнали еще одну печальную для нашего бьюти-рынка новость: бренд NYX закрывает все свои белорусские бутики. Пока неизвестно, будет ли марка представлена онлайн или в мультибрендовых магазинах (например, дискаунтерах). Но одно ясно точно: в ближайшее время мы можем остаться без массы отличных средств. Что стоит попробовать, пока корнеры NYX еще открыты? Узнали у нашего бьюти-эксперта.

Аджастеры, которые спасут неподходящий тон

Купили слишком темный тональный крем? Не спешите отдавать его более загорелой подружке — довести тон до идеала можно с помощью аджастера. Таких у NYX сразу несколько: Pro Foundation mixer и Total Control PRO Hue shifter.

Кстати, с помощью аджастера тональный крем можно не только осветлить, но и сделать темнее, а также изменить его подтон.







Консилер, который скроет следы бессонной ночи

На самом деле консилеры NYX не уникальны: найти им замену в том же ценовом диапазоне не составит труда. Но если уж вы решили напоследок закупиться продуктами марки, обратите внимание на корректор Born to glow. Очень кроющий и стойкий, но при этом не иссушающий нежную кожу вокруг глаз, он точно станет вашим любимчиком.


Праймеры на все случаи жизни

NYX славится своей любовью к праймерам. Их в ассортименте бренда не меньше десятка, так что каждый сможет найти себе подходящий вариант. Любите, когда кожа будто сияет изнутри? Обратите внимание на линейку High glass. Предпочитаете идеальную матовость? Пожалуйста, вам к Shine killer. А тем, кто жаждет увлажнения, стоит присмотреться к гелевому Bare with me.









Бронзер для тех, кто пока не собирается ехать в отпуск

Пока открытые границы (а вместе с ними и отпуск) нам только снятся, отдохнувший вид лицу придется придавать с помощью бронзера. У NYX как раз есть идеальный вариант — California beamin', который ничуть не уступает люксовым собратьям. Надеемся, его еще можно отыскать в магазинах.


Идеальный скульптор для светлокожих

Время идет, мир меняется, а скульптор (или, если точнее, румяна) от NYX в оттенке Taupe по-прежнему остается одним из самых «правильных» с точки зрения оттенка и доступных с точки зрения цены. Да, для истинных Белоснежек это не самый удачный вариант — в нем есть красный пигмент, но большинству славянских девушек он подойдет идеально.


Клей, который удержит на веках любой глиттер

Возможно, обычные тени и продержатся весь день без базы, но с глиттерами и спарклами такой номер не прокатит: они просто осыплются вам под глаза. Чтобы этого не произошло, возьмите клей-праймер от NYX. С ним даже самые капризные блестки останутся там, где им и положено, — на веках.


Палетка, которая разбавит повседневный макияж

У вас наверняка уже есть базовая матовая палетка (или «однушка» теней для складки века), но что насчет металликов? Да еще и таких, которые не стыдно выгулять в офис с относительно строгим дресс-кодом?


Если их в вашей жизни пока не случилось, но обзавестись чем-то сияющим и при этом интеллигентным очень хочется, скорее отправляйтесь в NYX: там вас ждет идеальная палетка металликов на каждый день Cosmic metals.

 
Теги: Новости
 
 
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В ближайшее время мы можем остаться без массы отличных средств. Что стоит попробовать, пока корнеры NYX еще открыты? Узнали у нашего бьюти-эксперта.
 
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