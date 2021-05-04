Почему новый и очень сексуальный образ Билли Айлиш у нее на родине заклеймили позором? Мнение

Источник материала: Tut.by

Накануне интернет взорвался: Билли Айлиш опубликовала откровенную фотосъемку для летнего номера британского Vogue. В фотосессии Билли действительно предстала в не совсем обычном для себя образе — этаком нуарном стиле в духе «Секретов Лос-Анжелеса» и Диты фон Тиз.

Вышло неожиданно, потому что Билли Айлиш всегда славилась отрицанием навязанных стандартов красоты, кутаясь в «подростковый» оверсайз. Она объясняла свой внешний вид борьбой с сексуальной объективацией и правом женщины делать, что угодно.

Интернет-сообщество любопытно отреагировало на превращение певицы в голливудскую диву — слишком уж бросается в глаза разница между мнением русскоязычного и англоязычного пространства.

Привыкшие к конвенциальным стандартам красоты постсоветские страны ожидаемо встретили новый образ певицы восторгами и бурными овациями. Ну конечно: из нелепого подростка в растянутых шмотках и с зелеными волосами она наконец-то превратилась в нормальную женщину!



Фото: pinterest.com / Билли в повседневном образе

— Вау, — пишут в самых популярных русскоязычных комментариях, — Зачем она прятала такое шикарное тело?! Ее столько лет гнобили, а она, оказывается, вон какая красотка!

(Надо думать, солист группы «Корни» Алексей Кабанов думает, что это подарочек специально для него).

Дифирамбы новому образу певицы поют даже представительницы российского фем-сообщества. Однако их реакция отличается от классического «девочка созрела». Феминистки вполне адекватно считали посыл фотосессии — как стеб и право женщины выглядеть по-разному, ничего этим не манифестируя. Тем более, понятно же: это просто образ для обложки, который вовсе не означает, что певица взяла и кардинально сменила свои взгляды, а потому всегда теперь будет ходить в корсете и чулках.

Совершенно иначе на фотографии Билли Айлиш отреагировали ее соотечественники, восприняв новый образ чересчур серьезно и чуть ли не как личное оскорбление.

Основная претензия недовольных комментаторов: они не ожидали, что Билли сделает из себя сексуальный объект. Ведь для миллионов людей молодая певица стала примером того, что можно добиться больших высот вне зависимости от того, как ты выглядишь. А тут она «взяла — и всё этой фотосессией перечеркнула».

Серьезно? Вот этой фотосессией она всё перечеркнула? Вот так мы понимаем феминизм?

Писатель и сценарист Михаил Идов, живущий в США, написал: «Понимаю, что она это делает осознанно, по приколу и ни под чьим-либо давлением, а игра с пинап-архетипами — легитимная форма самовыражения, но все же чуть грустновато».

Одна из главных причин грусти Михаила — тот факт, что для его дочери Билли Айлиш уже два года как абсолютный пример того, что можно и нужно плыть против всех течений.

Как это противоречит стилизованной фотосессии, мне лично не совсем понятно.

Цивилизованный мир очень здорово борется за право женщины на самовыражение. За право быть собой, быть любой, быть разной. Бодипозитив, мое тело — мое дело, борьба с любого рода шеймингом!

И вдруг на этом фоне звучат громкие претензии к Билли Айлиш за «не тот» образ.

Получается, что вся эта борьба ничего не стоит. Что Билли Айлиш не оправдала наших ожиданий. Что условные «мы» надели на нее ярлык некого борца за некие убеждения, и теперь она должна пожизненно ему соответствовать.

Так где же здесь свобода самовыражения?

И разве феминистки когда-нибудь запрещали подчеркивать грудь? Или напротив они говорили о том, что женщина может выглядеть как угодно, не заявляя этим, что она готова ко всему и с каждым прямо здесь и сейчас?..

Тут же, кстати, можно вспомнить и недавнюю реакцию на образ Хлои Чжао , которая получила «Оскар» за лучшую режиссерскую работу. В русскоязычных пабликах пользователи были шокированы внешним видом женщины, который они посчитали слишком простым. Тем более для красной ковровой дорожки.

Получается, что бы женщина с собой ни сделала, что бы ни надела, как бы ни накрасилась — слишком ли просто или слишком вызывающе сексуально, она в любом случае будет рассмотрена под лупой и разобрана по ниточкам.

Она будет со всех сторон подвергнута нелестной и нелепой критике.

Она всегда будет в чем-то виновата.

Так может, пора уже, наконец, оставить женщин в покое, позволив им просто быть?

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