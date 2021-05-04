Полный обзор Xiaomi Redmi Note 10 Pro за 979 рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси начинаются продажи нового смартфона Xiaomi, претендующего на звание «народного», — Redmi Note 10 Pro. И на то у бренда есть основания — начиная с Redmi Note 8 Pro все устройства серии с приставкой Pro становились очень популярными. Я протестировал «десятку» ценой в 979 рублей и делюсь впечатлениями. Если вкратце: смартфон — хороший, но может стать еще лучше, когда скинет в цене сотню рублей.

Стеклянный корпус и быстрый сканер отпечатков

Сравнивать «десятку» логично с прошлогодним Redmi Note 9 Pro ( обзор ). Новинка стала легче и чуть уже (193 грамма и 8,1 миллиметра против 209 граммов и 8,8 миллиметра). Это явно пошло ей на пользу. То есть назвать аппарат пушинкой по-прежнему нельзя — Redmi Note 10 Pro достаточно громоздкий — но и гигантом по сравнению с конкурентами не ощущается.





Какие еще плюсы можно выделить: задняя сторона смартфона стеклянная (Gorilla Glass 5), смартфон защищен от брызг по стандарту IP53. Дождь устройство явно переживет.

Есть стереодинамики. Причем второй не совмещен с разговорным, а выведен на верхнюю грань. Звучит такая стереопара нормально, но не больше. То есть замещать телефоном колонку не стоит. Но разделение звуковой дорожки на левый и правый канал при просмотре фильма слышно хорошо.









Отдельной похвалы заслуживает сканер отпечатков пальцев в клавише питания на боковой грани. Работает — моментально, за пару дней тестирования осечек датчик не дал.

Производитель оставил ИК-порт для управления бытовой техникой, 3,5-мм разъем для наушников, а еще у модели есть NFC для бесконтактной оплаты. Вещь — полезная, но не в Беларуси: в нашей стране Google Pay полноценно не представлен, а собственная альтернатива у Xiaomi пока также отсутствует.

Больше рассказать об эргономике смартфона особо нечего. В комплект добавили матовый чехол — на первое время его точно хватит. Можно установить одновременно две nanoSIM-карты и карту памяти microSD — удобно. Из необычного для аппарата такого класса — поддержка беспроводных аудиокодеков aptX и LDAC. В общем, смартфон сможет «раскачать» почти любые беспроводные наушники.





Особых минусов в дизайне я не вижу. Разве что «спинка» достаточно скользкая, теоретически гаджет может выпасть из рук, но, честно говоря, подобный сценарий маловероятен. А еще из-за выпирающей камеры новинка даже в чехле не совсем ровно лежит на столе — если нажать на угол, получатся «качели». Неприятно? Немного. Но точно не смертельно.

Добротный экран

Дисплей Redmi Note 10 Pro — отличный. Конечно, не без недостатков, но критичными их на назовешь. В активе 6,67-дюймовая AMOLED-панель с поддержкой HDR10, частотой обновления до 120 Гц, а также пиковой яркостью в 1200 нит.





Но последнее, скорее, маркетинг. Да, в теории панель может выдать пресловутые 1200 нит (для сравнения: Samsung Galaxy S21 Ultra с почти в четыре раза большей стоимостью способен максимум на 1500 нит), но только в особых условиях. Например, при воспроизведении HDR-видео.

В обычной жизни максимальная яркость экрана Redmi Note 10 Pro составляет 570 нит (судя по замерам 3DNews). Если говорить по-простому, то телефоном можно комфортно пользоваться на яркости примерно в 70−80%. А на улице, если светит солнце, лучше активировать «автояркость» — тогда дисплей начинает светиться ощутимо ярче, чем если просто выкрутить ползунок до 100%. И да — вся информация остается полностью читаемой.









Что еще стоит знать про дисплей: несмотря на AMOLED-матрицу, по умолчанию цветопередача достаточно спокойная. Такой эффект я заметил во всех последних девайсах компании с органическими экранами. Это не плохо и не хорошо, просто факт. Да, в тех же конкурентах от Samsung по умолчанию картинка контрастнее. Но в и Note 10 Pro ее можно «подкрутить» самому.

Отклонения в цветопередаче при отображении белого есть, но не критические. В целом все нормально. А еще завезли полноценный режим Always-On-экрана. В более простом Redmi Note 10 ( обзор ) его не было.

Увеличенная частота панели

И пару слов про 120 Гц. Опять же — как и, например, в Mi 11 Lite ( обзор ), производитель при активации смартфона автоматом ставит 60 Гц. Почему? Вопрос. Предполагаю, что опасается повышенного расхода энергии. Но, на мой взгляд, глупо не пользоваться такой «фишкой», когда она включена в стоимость устройства.





Разница с 90 Гц в упомянутом Mi 11 Lite (по «железу» девайсы почти одинаковые) есть, и достаточно ощутимая. Но без недостатков все же не обошлось — причем «родовых» для всех последних аппаратов Xiaomi.

Redmi Note 10 Pro отлично переключается самостоятельно между 120 Гц и 60 Гц. То есть если режим увеличенной частоты кадров включен и вы пользуетесь аппаратом — перелистываете рабочие столы, что-то меняете в шторке с быстрыми настройками, используете предустановленный софт — телефон всегда работает в 120 Гц.

Перестали что-либо делать, но дисплей еще активен — частота скидывается до 60 Гц, чтобы сохранить заряд. К сожалению, такой принцип работает не со всеми сторонними приложениями. Например, Twitter и Instagram на смартфоне способны отображаться в 120 Гц, а приложения вроде YouTube или карт Google — только при 60 Гц. Причем аппараты других компаний подобным не страдают.

С «железом» все хорошо, но могло быть и лучше

Redmi Note 10 Pro работает на уже хорошо известной платформе Qualcomm Snapdragon 732G (8-нм техпроцесс). Оперативной памяти — 6 ГБ (LPDDR4X), постоянной — 128 ГБ (UFS 2.2). Точно такой же набор используется и в имиджевом Mi 11 Lite, недавно побывавшем у нас на тесте.





Но в «лайте» корпус в толщину составляет всего 6,8 мм против 8,1 мм в «ноуте», а это влияет на нагрев — точнее, на его восприятие пользователем. Mi 11 Lite нагрелся после серии синтетических тестов до 47 градусов по процессору — и гаджет стало некомфортно держать в руке: из-за тонкого корпуса разогрелась вся «спинка», а не только ее часть — во всяком случае по ощущениям.

В случае с Redmi Note 10 Pro подобного эффекта нет. То есть устройство нагревается примерно до таких же показателей (максимум удалось зафиксировать по процессору 51 градус), но при этом держать его в руке — нормально. Но тут важно добавить: на 51 градус смартфон вышел только после двух «прогонов» бенчмарка AnTuTu (v9), а также получасового теста на троттлинг (падение производительности под нагрузкой).









Если упростить, то в реальной жизни — даже в ААА-играх — добиться такого нагрева вряд ли получится. Я 20 минут играл в CoD Mobile на средних настройках графики и особого падения фремрейта не заметил. Причем в упомянутом выше тесте на троттлинг существенного «проседания» также не было. Это расходится с результатами тестов коллег на других техноресурсах. Но, кажется, этому есть объяснение. После активации наш Redmi Note 10 Pro обновился до версии MIUI 12.0.12. Видимо, ситуацию успели улучшить.

А теперь более простыми словами о том, что все это значит. В обычной жизни, с мессенджерами, онлайн-картами, приложениями для заказа такси, музыкой, просмотром роликов в YouTube, банковскими программами проблем нет.

Конечно, разница в ощущениях по сравнению с флагманскими устройствами есть, но не разительная — думаю, все дело в скорости памяти таких аппаратов, а не процессорной производительности. Тот же Mi 11 Lite — скорее всего, из-за экрана на 90 Гц, а не 120 Гц — ощущался не настолько шустрым устройством.

То есть, если вы пользовались аппаратом среднего класса или флагманом двух-трехгодичной давности, то с большой долей вероятности скорость «редми» вас устроит.

С играми ситуация такая: запустить на Redmi Note 10 Pro получится все, но не гонитесь за высокими настройками в графике. В том же CoD я установил средние параметры, в Genshin Impact — еще ниже. Игровые сессии были по 15−20 минут — за это время смартфон не начинает троттлить (вспоминаем результаты специализированного теста выше).

По сути, единственная проблема Xiaomi Redmi Note 10 Pro с ценой в 979 рублей в том, что в Беларуси официально продается и Xiaomi Poco X3 Pro — этот девайс получил еще более производительную платформу (на уровне топового процессора Snapdragon 855) и цену в 999 рублей. Очевидно, что разница в 20 рублей — несущественная.

С батарейкой проблем нет

Redmi Note 10 Pro получил батарею на 5020 мАч — вполне стандартный показатель для смартфонов Pro-серии бренда. Есть поддержка 33-ваттной зарядки (нужный блок питания добавили в комплект поставки). От 0 до 100% телефон восполняет энергию примерно за 80 минут — хороший результат.

Со временем автономной работы ситуация также стандартная — можно рассчитывать на день активного и где-то полтора дня спокойного использования. Например: когда я достал аппарат из коробки и активировал его, зарядка была на уровне 60%. Я обновил девайс до последней версии ПО, установил приложения, добавил аккаунты в соцсетях и мессенджерах, поиграл в CoD пятнадцать минут, сделал несколько снимков — и заряд упал до 25%.

Но такое произошло всего раз. Следующие несколько дней телефоном я пользовался в своем обычном режиме, без игр, и как раз вышел на полтора дня (то есть к концу дня оставалось примерно 20−25% заряда). Единственный минус — отсутствие беспроводной зарядки. И да, к устройству за 380 долларов такая претензия, на мой взгляд, уже вполне оправданна.

Зачем камере 108 Мп

Основная камера — еще один выделяющийся в смартфоне элемент. Разрешение главного фотомодуля — 108 Мп (f/1.9, 0.7µm, двойной фазовый автофокус). По умолчанию смартфон объединяет аж до девяти пикселей в один увеличенного размера — в таком режиме аппарат позволяет пользоваться технологией автоматического HDR, а также ИИ-алгоритмов.





Если очень хочется, переключиться на 108 Мп можно в настройках. Но большого смысла в этом я не вижу. Да, если снимать в солнечный день в идеальных условиях, четкость повысится — но пропадет ИИ и HDR.

Есть еще одно ограничение: во время записи видео (максимум 4K/30 fps) переключаться с одной камеры на другую — скажем, с обычной на «ширик» и обратно в том числе — нельзя.

Зачем в Xiaomi пошли на установку камеры на 108 Мп, не до конца понятно. Вероятно, в первую очередь снова руководствовались маркетинговыми задачами. Мол, в флагманах сейчас активно используют камеры такого разрешения, значит, и в «народный флагман» нужно установить нечто подобное.

Был ли в этом смысл? Судите сами. Вот — серия фотографий с Redmi Note 10 Pro, сделанных на полностью автоматических настройках с ИИ:

















Как по мне, придраться к качеству кадров как минимум сложно. Прямого сравнения с топовыми гаджетами я не делал, но предположу, что при хорошем освещении разница если и будет, то небольшая.

А это — примеры с 8-мегапиксельной ультраширокоугольной камеры (f/2.2, 1.12µm). Автофокуса в ней ожидаемо нет. Да и в целом — фотографии нормальные, но не выдающиеся. Вечером (несмотря на то, что «ночной режим» работает и на «ширике») снимать на этот модуль не следует:









А вот — фото с основной камеры, сделанные на «автомате» вечером при недостатке света. Смартфон справляется неплохо, хоть и не идеально. Мне нравится, как передаются цвета, что кадры достаточно светлые и при этом не слишком «шумные». Минусы — падает детализация (взгляните на ветку дерева на первом фото снизу):

















И еще: из-за особенности 108-мегапиксельного модуля снимать на него объекты вблизи как минимум сложно — у датчика сильный эффект естественного боке. Иногда получается красиво, как на фото ниже, но на самом деле не очень удобно. Снять тот же лист с документами бывает проблематично. Выход такой: переключиться на режим с 2-кратным зумом (кроп матрицы) и сфотографировать объект таким образом:





В Redmi Note 10 Pro есть еще два модуля (5 Мп + 2 Мп) для макрофото и глубины, но пользы от них нет.

Резюме

Начну с главного. Redmi Note 10 Pro — хороший смартфон, который вполне можно рассматривать к покупке. Единственное, что можно предъявить, так это цена. Все-таки 979 рублей (380 долларов) — уже далеко не бюджетное решение.

Условно говоря, обычному Redmi Note 10 ценой в 629 рублей, особенно с учетом стоимости и нынешнего курса валют, многое прощаешь. А с «прошкой» уже хочется иметь в активе беспроводную зарядку или улучшенную технологию защиты от воды, а не только от брызг.





Сразу же определимся с возможными конкурентами: из аппаратов других компаний это Samsung Galaxy A52 ( обзор ). Гаджет может похвастаться полноценной защитой от воды, но при этом оснащается в «базе» меньшим объемом оперативной памяти и чуть более простым процессором.

Но главный конкурент Redmi Note 10 Pro — это Poco X3 Pro от той же Xiaomi. Этот гаджет протестировать мне еще не удалось, но в части производительности он должен на голову превосходить «десятку». Цены девайсов при этом различаются всего на 20 рублей (X3 Pro оценили в 999 рублей).

В общем: Redmi Note 10 Pro — удачный смартфон, плюсов у которого явно больше, чем недостатков. Так, из достоинств выделяется большой качественный экран на 120 Гц, NFC-модуль, стеклянный корпус, более чем конкурентоспособная камера, не менее 128 ГБ постоянной памяти. Но с учетом конкурентов как от сторонних компаний, так и самой Xiaomi ожидаешь чуть более низкую стоимость (на рублей 100−150). А она непременно снизится уже через несколько месяцев. Тогда у девайса появится больше шансов вновь стать всенародно любимым.

За предоставленный на тест смартфон благодарим официального реселлера Xiaomi в Беларуси . Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.