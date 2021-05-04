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Приложение от белорусов стало одним из пяти номинантов престижной премии
Источник материала: Tut.by
Недавно мы рассказывали, что белорусский стартап Vochi
Из 13 500 присланных проектов жюри выбрало лишь 10% — тем примечательнее, что сразу два из числа этих стартапов оказались белорусского происхождения.
По словам пресс-службы, сейчас продукт Gismart конкурирует за две самые желанные награды: премию Webby, где выбор лучших сделает Международная академия цифровых искусств и наук (IADAS), и премию Webby People’s Voice, где победителя выбирает уже не жюри, а общественность.
Facetory: Face Yoga & Exercise — это приложение для фейс-фитнеса с набором комплекса индивидуально подобранных упражнений. Инновационная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру и сканирует лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения лица, чтобы скорректировать выполнение упражнения в режиме онлайн в случае необходимости.
Голосование продлится до 6 мая. Проголосовать за Facetory можно по
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Из 13 500 присланных проектов жюри выбрало лишь 10%.
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