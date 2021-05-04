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Приложение от белорусов стало одним из пяти номинантов престижной премии

04.05.2021 08:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы рассказывали, что белорусский стартап Vochi номинирован на две престижные международные премии. Но он — не единственный претендент на Webby Awards от нашей страны. Приложение Facetory: Face Yoga & Exercise от белорусско-британского разработчика Gismart также стало одним из 5 номинантов на Webby Awards в номинации Experimental & Innovation среди Apps and Software наряду с проектами от Google и HBO. Об этом сообщила пресс-служба компании.


Источник: Webby Awards

Из 13 500 присланных проектов жюри выбрало лишь 10% — тем примечательнее, что сразу два из числа этих стартапов оказались белорусского происхождения.

По словам пресс-службы, сейчас продукт Gismart конкурирует за две самые желанные награды: премию Webby, где выбор лучших сделает Международная академия цифровых искусств и наук (IADAS), и премию Webby People’s Voice, где победителя выбирает уже не жюри, а общественность.

Facetory: Face Yoga & Exercise — это приложение для фейс-фитнеса с набором комплекса индивидуально подобранных упражнений. Инновационная AR-технология Facetory AR Coach использует фронтальную камеру и сканирует лицо пользователя, распознавая мельчайшие движения лица, чтобы скорректировать выполнение упражнения в режиме онлайн в случае необходимости.

Голосование продлится до 6 мая. Проголосовать за Facetory можно по ссылке.

 
 
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