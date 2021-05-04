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Фигурант дела о «военном перевороте»: думаю, это разработанная провокация ФСБ и КГБ

04.05.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из фигурантов так называемого дела о «военном перевороте» Виталий Макаренко не верит, что его «подельники» готовили госпереворот.  

Фигурант дела о «военном перевороте»: думаю, это разработанная провокация ФСБ и КГБ
zen.yandex.ru

«Лично я думаю, что это хорошо разработанная провокация, совместная операция ФСБ и КГБ, — сказал он в интервью DW. — По тем данным, что есть, получается, что взрослые серьезные люди, зная, что идет запись, сидели и в открытую обсуждали возможные сценарии государственного переворота и устранения Лукашенко. Это не вяжется с логикой, правда?»

Макаренко предполагает, что, видимо, кто-то их побуждал к этому, если они действительно это обсуждали.

«Кто-то вытягивал их на такие откровенные разговоры, давал гарантии безопасности, закидывал какую-то информацию, мол, в армии есть люди, готовые к действиями. Никто из фигурантов, особенно Зенкович, который находился в Америке с августа, не имел никогда никаких контактов ни с армией, ни со спецслужбами, ни даже с высшими чиновниками. Думаю, им кто-то это все подсовывал, потому что других вариантов нет», — сказал он.

Фигурант говорит, что подобные дела обычное дело для диктаторов, так как им «всегда нужны заговоры, которые он успешно разоблачает, чтобы покарать виновных и невиновных».

Кроме того, это дает карт-бланш силовикам для зачистки политического поля от противников режима.

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Один из фигурантов так называемого дела о «военном перевороте» Виталий Макаренко не верит, что его «подельники» готовили госпереворот.  
 
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