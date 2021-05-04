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Кто сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.
Сегодня на домашнем «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». На прошлой неделе парижане не смогли удержать победный счет и уступили гостям — 1:2.
Букмекеры явным фаворитом этого противостояния называют «горожан»:
В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» сойдется с «Реалом» (первый матч завершился в ничью — 1:1).
Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «синим», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:
Обе встречи начнутся в 22:00 по минскому времени.
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Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.
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