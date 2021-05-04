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Кто сыграет в финале Лиги чемпионов

04.05.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.

Кто сыграет в финале Лиги чемпионов
Фото из микроблога «Манчестер Сити»

Сегодня на домашнем «Этихаде» «Манчестер Сити» примет «ПСЖ». На прошлой неделе парижане не смогли удержать победный счет и уступили гостям — 1:2.

Букмекеры явным фаворитом этого противостояния называют «горожан»:

  • победа хозяев — 1.65-1.75;
  • ничья в основное время — 4.40-4.50;
  • победа гостей — 4.50-4.60.

В среду в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» «Челси» сойдется с «Реалом» (первый матч завершился в ничью — 1:1).

Гол на чужом поле дает некоторое преимущество «синим», о чем свидетельствуют коэффициенты букмекеров:

  • победа хозяев — 2.25-2.35;
  • ничья в основное время — 3.25-3.35;
  • победа гостей — 3.20-3.30.

Обе встречи начнутся в 22:00 по минскому времени.

 

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Во вторник и среду определятся финалисты самого престижного клубного футбольного турнира Старого света.
 
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