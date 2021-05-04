Из-за повышения теплонагруженности современных двигателей, условия работы ремней существенно ужесточились. Важно следить за состоянием механизма привода и вовремя менять изношенные детали, чтобы не допустить поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта.

Автомобили с двигателями внутреннего сгорания остаются самым массовым видом транспорта на планете. Для привода навесных агрегатов большинства из них используется простое и надежное решение – зубчатый поликлиновый ремень, армированный полиамидом для повышения прочности и износостойкости.

При этом сегодня к приводным ремням вспомогательных агрегатов предъявляются повышенные требования, так как зачастую они работают по сложной «серпантинной схеме» (когда один ремень передаёт крутящий момент сразу к нескольким узлам: компрессору кондиционера, помпе, генератору, вентилятору и т.д.) и в условиях повышенных температур моторного отсека, обусловленных более плотной компоновкой, а также более высокой степенью форсировки современных двигателей.

Как правильно следить за приводными ремнями

Качественные современные ремни в среднем способны эффективно работать в течение 5-6 лет активной эксплуатации до достижения пробега в 100 000 км. Тем не менее необходимо регулярно проводить их визуальную инспекцию на предмет выявления микротрещин, сколов и потертостей. Ещё одним характерным симптомом скорого выхода ремня из строя является повторяющийся свист, возникающий из-за проскальзывания ремня по роликам.

При этом свист может быть обусловлен не только износом зубьев ремня, но и неисправностями в навесном оборудовании, например, повышенным сопротивлением в генераторе из-за износа подшипника. Также нужно учитывать, что в автомобилях, эксплуатирующихся при повышенных нагрузках, например, в такси, грузовых или гоночных, срок службы ремней существенно сокращается.

Если пренебречь регулярными проверками, ремень может порваться в дороге, что в свою очередь может привести к необратимым последствиям. Например, если порвется ремень привода помпы системы охлаждения. Не обнаружив вовремя данную неисправность и пропустив загоревшийся индикатор, можно очень быстро перегреть двигатель, что зачастую приводит к дорогостоящему ремонту.

Ременный привод требует гораздо больше внимания, чем цепной. Для снятия и установки ремня необходим специальный инструмент, с помощью которого можно выставить метки с точностью до 1 градуса, а также динамометрический ключ, так как крайне важно задать правильное натяжение. Если ремень будет слишком растянутый, это приведет к неправильной работе всего механизма привода. А если превысить необходимое натяжение, ремень будет быстрее изнашиваться, на нём появятся микротрещины.

Также важно следить, чтобы при проведении регламентных работ по замене различных жидкостей (охлаждающей, моторного масла и т.д.), они не попадали на поверхность ремней. Из-за химического воздействия резина ремня также может повредиться и растрескаться раньше времени. Именно поэтому в современных автомобилях механизмы привода вспомогательных агрегатов закрывают защитными пластиковыми кожухами.