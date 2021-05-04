Купить квартиру все дороже: белорусские банки подняли ставки по кредитам. Что почём

пишут “Минские Новости”. У «Приорбанка» ставка с 16,36 % выросла до 17,12 %. «Белинвестбанк» повысил ставку с 16,37 до 16,9 %. «Беларусбанк»,“Минские Новости”. У «Приорбанка» ставка с 16,36 % выросла до 17,12 %. «Белинвестбанк» повысил ставку с 16,37 до 16,9 %.





С 11 марта возобновил выдачу кредитов на недвижимость “Приорбанк”. Банк предлагает три варианта кредитования не только на новостройки, но и на жилье на вторичном рынке. Это «Строительство под залог», «Покупка под залог», «Дружная семья». Первый — под новостройки, остальные два — как для первичного рынка, так и вторичного. Во всех этих случаях срок кредитования до пяти лет, а процентная ставка привязана к ставке рефинансирования, которая сейчас составляет 8,5 %. Как минимум 20 % стоимости жилья придется при этом внести из собственных средств. Во всех трех случаях сумма кредита будет от 10 тыс. и до 373,5 тыс. рублей. Кредиты «Строительство под залог» и «Дружная семья» предполагают платежи на уменьшение, а «Покупка под залог» — равными долями.









«Белинвестбанк» кредитует по партнерской программе на срок от 10 до 20 лет. «Беларусбанк» предложил с 1 февраля кредит «Ипотека Экспресс». Этот займ предоставляется на покупку жилых помещений на срок до 20 лет. Размер кредита может составить до 100 % стоимости приобретаемого жилья. Вычисляется как ставка рефинансирования +11,5 %, итого выходит 20 % годовых.

Не опасно ли?

Всех, кто в этом году задумался об улучшении жилищных условий, волнует вопрос: «А стоит ли вообще что-то делать в текущей ситуации?». Не опасно ли, учитывая пессимистичные настроения в политике и экономике, покупать жилье, брать кредит, соглашаться на рассрочку, влезать в долевое строительство? Телеграф писал о том, как на эту тему с Realt.by согласился подискутировать Сергей Сенкевич, старший аналитик компании Colliers.



