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В Польше насчитали почти 10 000 белорусских студентов
Источник материала: Партизан
В высших учебных заведениях Польши возросло количество студентов из Беларуси.
В сравнении с прошлым годом число белорусских студентов в Польше увеличилось примерно на 1 300 человек.
Общее количество студентов-белорусов в Польше составляет на данный момент почти 10 000.
Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на руководителя образовательного фонда «Перспективы» Вальдемара Сивински.
Фото: Pixabay
По его словам, в настоящее время в вузах Польши учатся более 9 700 студентов из Беларуси, что примерно на 1 300 больше, чем в прошлом году.
Больше всего в польских вузах студентов из Украины – около 38 500 человек.
Отмечается также, что почти 37 % студентов в вузах Польши учатся на английском языке,
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В высших учебных заведениях Польши возросло количество студентов из Беларуси.
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