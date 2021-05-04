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В Польше насчитали почти 10 000 белорусских студентов

04.05.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В высших учебных заведениях Польши возросло количество студентов из Беларуси.

В сравнении с прошлым годом число белорусских студентов в Польше увеличилось примерно на 1 300 человек.

Общее количество студентов-белорусов в Польше составляет на данный момент почти 10 000. 

Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на руководителя образовательного фонда «Перспективы» Вальдемара Сивински.
Фото: Pixabay
По его словам, в настоящее время в вузах Польши учатся более 9 700 студентов из Беларуси, что примерно на 1 300 больше, чем в прошлом году.

Больше всего в польских вузах студентов из Украины – около 38 500 человек.

Отмечается также, что почти 37 % студентов в вузах Польши учатся на английском языке, пишет belnovosti.by
 
 
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В высших учебных заведениях Польши возросло количество студентов из Беларуси.
 
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