В столичной промзоне ржавеет «ё-мобиль», на котором ездил Путин

Источник материала: Tut.by

Фотографии этих автомобилей корреспондент AUTO.TUT.BY сделал на служебной стоянке одного из производственных цехов в районе промзоны в столичной Дражне. Это прототипы некогда громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров. Всего мы обнаружили девять «ё-мобилей». На одном из них в 2011 году ездил лично Владимир Путин.

Напомним, проект народного «ё-мобиля» гремел в 2011—2014 годах . Фанаты и скептики сходились в одном: столь дерзких автомобильных идей на постсоветском пространстве еще не было. По задумке, инновационный гибридный автомобиль с роторно-лопастным двигателем и суперконденсатором должен был стоить 15 тысяч долларов, а расходовать при этом всего 3,5 литра на сто километров. Реализовать идею обещали к концу 2012 года. Известно, что только за два первых месяца 150 тысяч человек, включая 2500 белорусов, оформили предварительный заказ на этот автомобиль. Автомобиль, который еще даже не создали!



На одной из служебных стоянок в минской промзоне в Дражне стоят уникальные прототипы тех самых «ё-мобилей»

Интересно, что над проектом работали белорусы. Автором названия и логотипа стал дизайнер Владимир Цеслер, главным конструктором — минчанин Андрей Гинзбург, внешность и интерьер придумал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, практически все руководящие должности были заняты нашими земляками. Приложил руку даже Юрий Шиф — известный белорусский кастомайзер мотоциклов.



Всего на парковке находятся девять «ё-мобилей»

Но планам не суждено было сбыться: разработка оказалось гораздо дороже, чем планировалось, да и Прохоров со временем к проекту охладел. В результате миллиардер свернул всю работу, а все наработки бесплатно передал российскому государственному НИИ.



Некоторые прототипы «ё-мобилей» находятся в хорошем состоянии — по крайней мере, внешне

Но в Беларуси у разработчиков остались несколько прототипов. Летом 2018 года их выставили на продажу. Цена вопроса — от 32 до 200 тысяч долларов, в зависимости от состояния, работоспособности и наличия документов. Со временем объявление о продаже сняли.



В 2018 году эти автомобили хотели продать. Но покупателей не нашлось

Итак, на стоянке сейчас находится девять «ё-мобилей». Два из них — это самые первые прототипы, которые показали публике в конце 2010 года. Эти машины существуют в единственном экземпляре. Первый образец — грузовой фургончик-каблучок. Второй — бело-синее «ё-кросс-купе». В апреле 2011 года за рулем этого автомобиля лично проехал Владимир Путин (в те годы он был в должности премьер-министра). Машину привезли в Ново-Огарево, где проводили заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. После заседания Путин осмотрел образец и отправился на нем в президентскую резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент России Дмитрий Медведев проводил заседание Совбеза.



Десять лет назад Владимир Путин на этой машине лично прокатился из Ново-Огарева в президентскую резиденцию «Горки-9»

Больше за руль тех образцов никого не пускали, даже журналистов. Оказалось, что их конструкция сильно отличалась от того, что задумали воплотить разработчики, и была сильно упрощенной. Например, вместо роторно-лопастного двигателя — обычный мотор от снегохода, также в машине стояла простейшая подвеска.



Опытные кузова прототипов сделаны из пластика, поэтому они не несущие, а установленные на простые стальные рамы

Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения. Из приборной панели выдраны ЖКИ-экраны, в салоне нет кресел, в полу зияет огромная дыра — виден асфальт. Передний ряд сидений зачем-то грубо отделен от заднего ряда фанерной перегородкой, в салоне разбросаны какие-то запчасти, ящики, патрубки, фанерки и прочие запчасти. Снаружи на машине отсутствует решетка, а из дыры выглядывает ржавая балка кузова.



Сейчас машина, в которой ездил Путин, находится в плачевном состоянии

— Да, это именно та машина, на которой ездил Путин, — подтвердил корреспонденту AUTO.TUT.BY бывший главный конструктор «ё-мобиля» Андрей Гинзбург. — Но сейчас это просто мусор.



Грузовой городской фургончик по задумке должны были оценить представители мелкого бизнеса





Еще пять экземпляров, которые стоят в Дражне, — это доработанные «ё-кроссоверы» более позднего образца. Их разрабатывали под Минском в тайне, а презентовали в 2013 году: Михаил Прохоров с помпой приехал на одном из них на выставку в Санкт-Петербурге.

Оставшиеся пять машин (больше, собственно говоря, и сделать не успели) тоже стоят в Минске. Ходили слухи, что за один из этих экземпляров, который был на ходу и с документами, просили 200 тысяч долларов. Два экземпляра из пяти, стоящих на парковке, выглядят вполне неплохо — по крайней мере, визуально. Еще три спрятаны под чехлами — видно, что лопнувшие бамперы на одном экземпляре банально прикручены на строительные саморезы.



Некоторые экземпляры доработанных «ё-кроссоверов» более позднего образца сейчас спрятаны под чехлами. Они имеют повреждения



А некоторые выглядят очень хорошо до сих пор

— Цифра в 200 тысяч долларов не соответствует действительности, — опровергает слухи Андрей Гинзбург. — Цена, которую мы просили за самую рабочую машину, была около двух миллионов российских рублей, это около 27 тысяч долларов. Но покупателей не нашлось. Были одни ребята из России, с которыми мы одно время вели переговоры, но договориться не смогли.







На одном из этих «ё-мобилей» в 2013 году миллиардер Михаил Прохоров приехал на открытие выставки в Санкт-Петербурге

Наиболее ярко выглядит алый электромобиль «ё-Crossback EV». Его история такова: уже после закрытия проекта, 2014 году, в Шабанах по отдельному заказу Прохорова тайно построили четыре таких электромобиля, на это бизнесмен выделил миллион евро. Синий автомобиль подарили Владимиру Жириновскому, белый — Прохорову, красный, по слухам, отправили Путину. Еще один остался у разработчиков — вероятно, именно он сейчас и находится на стоянке в Дражне. Три года назад за этот автомобиль также просили 200 тысяч долларов, сообщая, что на него есть техпаспорт. Согласно сюжету телеканала ОНТ, продавец говорил тогда, что это «точная копия машины для Путина, только вместо натуральной кожи — кожзам». А еще говорил, что прессе эти образцы не показывает, потому что «реклама им не нужна».



Точно такой же электромобиль, по слухам, белорусские разработчики в 2014 году подарили Владимиру Путину

— Электромобиль также не на ходу, у него снята батарея, она долгое время стояла без дела и пришла в негодность, — рассказал подробности Гинзбург. — Зато на эту машину есть техпаспорт.

Так или иначе покупателей на эти машины не нашлось.



Сейчас электрический «ё-Crossback EV» как у Путина стоит со снятой батареей на стоянке у производственного ангара в Дражне

— Что делать с прототипами, мы не знаем, — признался Андрей Гинзбург, который сейчас возглавляет инжиниринговую компанию «Кейджи Импекс» . Ее костяк составляют как раз выходцы из нашумевшего проекта «ё-мобиль».

Теперь эти машины стоят возле производственного цеха компании. Судя по всему, это все, что осталось от того громкого проекта.



Салон красного электрического «ё-Crossback EV»