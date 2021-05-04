Насколько вы соответствуете идеалу из детских энциклопедий для девочек? Тест

Источник материала: Tut.by

Существует множество энциклопедий «для девочек», да и «для мальчиков» тоже, отметим справедливости ради. В 1990-х и начале 2000-х подобные книжки были у многих детей. Обычно их покупали родители, причем без всякой задней мысли: наоборот удобно, что можно не учить ребенка, он сам все узнает. Но если прочитать такие энциклопедии сегодня, можно ужаснуться тому, насколько махровые стереотипы там порой транслируются. LADY подготовила шуточный тест: проверьте, насколько вы им соответствуете.

Тест основан на книге Л.С. Клечковской «Новая энциклопедия для девочек» (2005). Обращаем внимание, что мнение редакции может не совпадать с советами, приведенными из данной книги.