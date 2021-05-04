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Насколько вы соответствуете идеалу из детских энциклопедий для девочек? Тест
Источник материала: Tut.by
Существует множество энциклопедий «для девочек», да и «для мальчиков» тоже, отметим справедливости ради. В 1990-х и начале 2000-х подобные книжки были у многих детей. Обычно их покупали родители, причем без всякой задней мысли: наоборот удобно, что можно не учить ребенка, он сам все узнает. Но если прочитать такие энциклопедии сегодня, можно ужаснуться тому, насколько махровые стереотипы там порой транслируются. LADY подготовила шуточный тест: проверьте, насколько вы им соответствуете.
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Книжки «для девочек» были у многих в детстве: их покупали нам родители без задней мысли. Но если вчитаться, некоторые советы звучат совсем несовременно и даже...
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