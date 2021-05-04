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Байден: США обязуются защищать независимые СМИ по всему миру

04.05.2021 08:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По словам президента США Джо Байдена, «мы чествуем мужество тех, кто говорит правду и не поддается запугиваниям, часто с большим риском для себя, и мы подтверждаем вечную и важную роль журналистики и свободных СМИ в обществах по всему миру».

Байден: США обязуются защищать независимые СМИ по всему миру

Как сказано в его заявлении по случаю Всемирного дня свободы печати (отмечался 3 мая), «журналисты раскрывают правду, препятствуют злоупотреблениям властью и требуют прозрачности от власть имущих».

«Все мы обязаны противостоять угрозам для свободных и независимых СМИ, включая физический риск и произвольные задержания. Комитет по защите журналистов обнаружил, что в 2020 году в мире было заключено в тюрьму рекордное количество журналистов… Авторитарные режимы пытаются подорвать свободную прессу, манипулировать фактами или распространять дезинформацию… Эти нападки представляют собой не что иное, как угрозу демократии во всем мире», — считает Байден.

«Мы признаем неотъемлемую роль, которую свободная пресса играет в построении процветающих, жизнестойких и свободных обществ. И мы вновь обязуемся и продвигать свободные, независимые и разнообразные СМИ по всему миру», — подчеркнул 46-й президент США.

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По словам президента США Джо Байдена, «мы чествуем мужество тех, кто говорит правду и не поддается запугиваниям, часто с большим риском для себя, и мы подтверждаем...
 
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