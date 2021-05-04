Ситуация на границе: более тысячи грузовиков стоит в очередях в сторону ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 4 мая – Sputnik. В очередях на границе Беларуси с Евросоюзом стоят в общей сложности 1050 грузовиков, такие данные на утро вторника приводит Госпогранкомитет.

На белорусско-литовском участке очереди в пункте пропуска "Котловка" — 150 машин, "Каменный лог" — более 120 авто, "Привалка" — более 50 большегрузов, наименьшая загруженность в пункте пропуска "Видзы" — около 20 машин на въезд в ЕС.

На латвийском направлении в "Григоровщине" в данный момент ожидают 100 большегрузов, в "Урбанах" скопилось более 120 фур.

На белорусско-польской границе очередь в "Брузгах" - там пограничного и таможенного оформления ожидают более 190 грузовых автомобилей, в пункте пропуска"Берестовица" - 90 авто, "Козловичи" — более 200 фур.

Напомним, с 12 апреля возобновили свою работу три пункта пропуска на белорусско-литовской границе - "Шумскас" (с белорусской стороны "Лоша"), "Твярячус" ("Видзы") и "Папелекис" ("Лынтупы").

А вот ремонт пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") продолжается, из-за чего упала его пропускная способность. Реконструкция данного ПП продлится до 2023 года.

Перевозчикам пограничники рекомендуют планировать маршрут с учетом нагрузки в пунктах пропуска. Данные об очередях обновляются в формате онлайн на сайте ведомства.