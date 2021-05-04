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Историк о геноциде и реальных целях Германии в войне против СССР

04.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

День Победы
Историк о геноциде и реальных целях Германии в войне против СССР

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой отечественной войне в России стартовал документальный цикл "Геноцид. План рейха", в котором впервые публикуются материалы фашистской Германии, до сих пор не переводившиеся на русский и не введенные в научный оборот. Эти документы доказывают, что блокада Ленинграда, массовые казни на оккупированных территориях, врачебные опыты в лагерях были не эксцессами военного периода, а спланированной деятельностью по уничтожению целых народов. 

© Sputnik / Л. Луппов
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"К сожалению, советская историография до конца не отработала эту важнейшую тематику. Это была очень болезненная тема для населения, и геноцид со стороны нацистской Германии человеку,  который это пережил, ему не нужно было это доказывать, он это просто помнил, хотя и не знал деталей планирования. Но вот эта гуманность, проявленная в советские годы, обернулась тем, что когда Советский Союз распался, в этот исторический вакуум стали выливаться альтернативные теории ― ревизионистские , которые гласили, что никакого плана геноцида советского народа не было, что фашистская Германия была чуть ли не миролюбивым государством", ― рассказал историк.

До сих пор сам факт существования плана по геноциду советского населения подвергался сомнениям, и западная историография первой стала разрабатывать эту тематику, рассказал Яковлев.

"Есть специалисты и фундаментальные монографии на эту тему, например, почти 1000-страничная книга швейцарского историка Кристиана Герлаха, которая называется "Просчитанные убийства", она посвящена плану уничтожения населения Беларуси, там есть и глава, которая рассказывает об истоках замысла геноцида в принципе, и очень важно перевести и опубликовать эту книгу на русском языке", ― сказал Яковлев.

Кроме того, есть документы, впервые переведенные на русский язык, в которых проливается свет на реальные цели нацистской Германии в войне с СССР: массовое уничтожение советских граждан планировалось осуществить уже в ходе операции "Барбаросса". Ее составной частью было намерение не брать крупные города нечерноземной зоны СССР, а окружать их, уничтожать систему жизнеобеспечения и обрекать население на вымирание.

Подробности о документальном цикле "Геноцид. План рейха" слушайте в аудиозаписи радио Sputnik Беларусь.

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Впервые переведены на русский язык ряд документов Третьего рейха с доказательствами о планах геноцида советских народов во время Второй мировой войны, о них...
 
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