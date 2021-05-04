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Метромост с поездом рухнул в Мексике, погибли люди - видео
04.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Не менее 15 человек погибли из-за обрушения метромоста вместе с поездом в Мехико, около 70 пострадали.
Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы в районе станций Оливос и Тесонко. Район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. На месте работают реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные службы.
Метрополитен Мехико является одним из крупнейших в Северной Америке. Последний раз крупный инцидент там случился в январе текущего года. Тогда из-за результате возгорания один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Метрополитен не работал три дня, затем были запущены три линии. Восстановительные работы еще на трех длились около месяца.
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Ранее в январе из-за возгорания метрополитен не работал три дня, восстановительные работы длились несколько месяцев.
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