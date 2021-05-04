ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Метромост с поездом рухнул в Мексике, погибли люди - видео

04.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не менее 15 человек погибли из-за обрушения метромоста вместе с поездом в Мехико, около 70 пострадали.

Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы в районе станций Оливос и Тесонко. Район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. На месте работают реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные службы.

Метрополитен Мехико является одним из крупнейших в Северной Америке. Последний раз крупный инцидент там случился в январе текущего года. Тогда из-за результате возгорания один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Метрополитен не работал три дня, затем были запущены три линии. Восстановительные работы еще на трех длились около месяца.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее в январе из-за возгорания метрополитен не работал три дня, восстановительные работы длились несколько месяцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
18-летнего студента осудили на два года «химии»: за участие в протесте «с использованием рупора»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by