Метромост с поездом рухнул в Мексике, погибли люди - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Не менее 15 человек погибли из-за обрушения метромоста вместе с поездом в Мехико, около 70 пострадали.

Инцидент произошел на юго-востоке мексиканской столицы в районе станций Оливос и Тесонко. Район обрушения метромоста оцеплен, все подъезды к нему перекрыты. На месте работают реанимобили, автомобили национальной гвардии и пожарные службы.

Метрополитен Мехико является одним из крупнейших в Северной Америке. Последний раз крупный инцидент там случился в январе текущего года. Тогда из-за результате возгорания один человек погиб, 29 были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Метрополитен не работал три дня, затем были запущены три линии. Восстановительные работы еще на трех длились около месяца.