Билл Гейтс объявил о разводе

Источник материала: Onliner

Билл и Мелинда Гейтс сообщили о разводе. Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Билла Гейтса. В браке они пробыли 27 лет. За это время у пары родилось трое детей.

В сообщении супруги отмечают, что они «больше не верят, что могут расти как пара на новой стадии жизни». Однако Билл и Мелинда продолжат совместную работу над своим благотворительным фондом.

Гейтсы попросили общественность не беспокоить их и уважать право на приватность, пока они готовятся начать новую жизнь.

Биллу Гейтсу 65 лет. Он занимается благотворительностью и числится советником председателя правления Microsoft. 56-летняя Мелинда Гейтс до замужества работала в Microsoft, а затем ушла из компании. Сейчас она тоже занимается благотворительностью.