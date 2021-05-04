Байден закрыл финансирование стены на границе с Мексикой

Источник материала: АФН

Президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, которые задействовали средства, изначально выделяемые на оборону, теперь часть из них будет направлена на борьбу с экологическим ущербом от строительства стены. Об этом сообщил в пятницу заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.

45-й президент Дональд Трамп ввел режим ЧП и задействовал чрезвычайные полномочия, перенаправив средства из фондов Пентагона, после того как Конгресс отказался финансировать в полном объеме строительство ограждения. Таким образом, он получил около 10,5 млрд долларов, в то время как законодатели выделили лишь 4 млрд долларов на эти нужды. В феврале Байден отменил введенный его предшественником режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе, который позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса, пишет ТАСС.

«В соответствии с постановлением президента о прекращении перенаправления средств на строительство стены на границе больше не будут перенаправляться средства с других целей на строительство стены, - отметил Браун. - Сегодня Минобороны начнет отменять все проекты по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства, и предпримет шаги по возвращению оставшихся невостребованных средств на военное строительство к их целевому назначению в соответствии с законодательством».

Данное решение вашингтонской администрации вызвало резкую критику республиканцев в Конгрессе.

При этом в Пентагоне указали, что средства будут возвращены на счета, с которых поступает финансирование «школ для детей военнослужащих, проектов военного строительства за рубежом в странах-партнерах», а также на счета Национальной гвардии ВС США. В министерстве работают над тем, чтобы установить приоритетность этих проектов.

Причем часть неизрасходованной суммы в 1,4 млрд долларов, выделенной ранее на строительство стены, будет использована на устранение экологического ущерба от ее возведения. Например, на создание дамб и борьбу с эрозией почвы на юге США.

Сразу после своей инаугурации Байден приостановил строительство стены, чтобы провести 60-дневный обзор. Этот срок давно прошел, однако до сих пор неизвестно, завершен ли этот обзор.

Прошлым летом демократ Байден заявил журналистам, что не собирается достраивать ограждение на границе с Мексикой, протяженность которой превышает 3,14 тыс. км. На данный момент построено порядка 725 км ограждения.

Трамп ежегодно запрашивал у Конгресса из бюджета на строительство стены более 5 млрд долларов, однако законодатели предоставляли на это в итоге гораздо меньше. Разногласия между президентом-республиканцем и демократами по поводу финансирования федерального правительства в итоге привели даже к приостановке работы правительства. Это произошло 22 декабря 2018 года, в результате чего госслужащие ушли в вынужденный отпуск на рекордные 35 дней. Трамп и республиканцы добивались тогда включения в госбюджет на 2019 финансовый год (начинается в стране 1 октября) свыше 5,7 млрд долларов на сооружение стены.