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Байден в разы увеличил квоту приема беженцев в США

04.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Действующий лимит, установленный бывшим американским лидером, является минимальным с 1980 года.

Президент США Джо Байден повысил лимит на прием в страну беженцев с 15 до 62,5 тысяч человек. Соответствующее заявление главы государства обнародовала в понедельник, 3 мая, пресс-служба Белого дома.
"Это вычеркивает установленную предыдущей администрацией исторически низкую квоту в 15 тысяч человек, которая не отражает ценности Америки как страны, которая приветствует и поддерживает беженцев", - указано в документе.
Отмечается, что в планах администрации Байдена принять в следующем финансовом году (начинается 1 октября) 125 тысяч мигрантов, что заложено в представленном Конгрессу бюджете, пишет korrespondent.net

"Мы собираемся использовать все доступные инструменты, чтобы помочь этим прошедшим тщательную проверку беженцам, спасающимся от ужасных условий в своих странах", - резюмировал глава Белого дома.

Как известно, квота на прием 15 тысяч мигрантов - минимальный показатель с 1980 года - была установлена предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что в США начался самый большой наплыв мигрантов за последние 20 лет. В Конгрессе утверждали, что всплеск спровоцировала администрация Байдена.
 
 
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Действующий лимит, установленный бывшим американским лидером, является минимальным с 1980 года.
 
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