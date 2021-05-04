|
Более 10 человек погибли при обрушении метромоста в Мехико
Источник материала: Партизан
В Мехико более 10 человек погибли и около 70 пострадали при обрушении метромоста с поездом. Об этом сообщает
Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 мая, около 22:30 по местному времени (6:30 вторника, 4 мая, по Москве) на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. Причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мехико более 10 человек погибли и около 70 пострадали при обрушении метромоста с поездом. Об этом сообщает Reuters
|
Свежие газеты
Архив (Разное)