Более 10 человек погибли при обрушении метромоста в Мехико

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 мая, около 22:30 по местному времени (6:30 вторника, 4 мая, по Москве) на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. Причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения,Лента.ру.