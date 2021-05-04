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Более 10 человек погибли при обрушении метромоста в Мехико

04.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Мехико более 10 человек погибли и около 70 пострадали при обрушении метромоста с поездом. Об этом сообщает Reuters

Инцидент произошел вечером в понедельник, 3 мая, около 22:30 по местному времени (6:30 вторника, 4 мая, по Москве) на 12-й линии метро рядом со станцией Olivos, обрушился метромост в момент, когда по нему проходил поезд. Причиной происшествия стало столкновение автомобиля с одной из опор сооружения, пишет Лента.ру.
 
 
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В Мехико более 10 человек погибли и около 70 пострадали при обрушении метромоста с поездом. Об этом сообщает Reuters
 
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