Полиция задержала админов крупнейшей в мире даркнет-платформы педофилов





В Германии и Парагвае задержали админов даркнет-платформы педофилов / Reuters, иллюстративное фото





Немецкая полиция провела обыски в Северном Рейне — Вестфалии, Баварии и в Гамбурге.





Один из крупнейших в мире сайтов педофилов в даркнете удалось заблокировать в результате многомесячного расследования. Интернет-платформа Boystown, где были форум и несколько чатов, действовала с июня 2019 года. На ней было более 400 тысяч участников.





Трёх подозреваемых задержали в Германии, четвертого — в Парагвае. Сообщается, что это также немецкий гражданин. Его вышлют во Франкфурт-на-Майне.





Согласно следствию, трое главных обвиняемых были администраторами сайта, отвечали за управление серверами и инструктировали участников, как действовать, чтобы тебя не разоблачили правоохранители.



