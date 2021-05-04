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«Шахтер» против БАТЭ, «МанСити» победит «ПСЖ», а «Челси» - «Реал». Наши прогнозы + розыгрыш AirPods Pro
Источник материала: Tut.by
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Киселев: «Манчестер Сити» — не такая яркая и доминирующая команда, как образца 2018 года, зато выглядит прагматично
Кто: Никита Киселев, блогер, пишет об английском футболе.
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В этот раз ставит на ответный матч в полуфинальной паре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ», который состоится 4 мая.
— Домашнее поражение 1:2 оставляет «ПСЖ» мало шансов в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, — считает Никита. — Статистика лишь утверждает в этом мнении, ведь в XXI веке пройти дальше после 1:2 дома удалось только магическому «Аяксу»-2019, причем для этого потребовалось обыграть «Реал» — 4:1 в Мадриде.
Способен ли на такое Париж? Может ли «Манчестер Сити» упустить преимущество?
И «Сити», и «ПСЖ» справились с домашними делами в выходные. Манкунианцы разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0) полурезервом. Кевин Де Брюйне, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Рубен Диаш, Фил Фоден и Бернарду Силва просидели на скамейке — слишком явный намек на место в старте во вторник. Да, с чемпионством в Премьер-лиге все уже ясно: «Сити» мог оформить его и в этом туре, если бы «МЮ» дома проиграл «Ливерпулю» — но там матч перенесли из-за фанатских протестов. Ну ладно, тема с титулом все равно закрыта — хотя у Томаса Тухеля (его «Челси» сыграет с «Сити» в конце недели) есть шанс отложить праздник.
У «ПСЖ» в чемпионате все сложно. Париж рискует впервые с сезона-2016/17 (и во второй раз с 2013 года) не взять чемпионство — за три тура до конца турнира «Лилль» опережает столичных ребят на одно очко. С «Лансом» (2:1) «ПСЖ» был без Килиана Мбаппе — у него травма икроножной мышцы. Маурисио Почеттино верит, что в Манчестере Мбаппе сыграет: его (не)выход с «Сити» на многое повлияет. В выездных матчах с «Барселоной» и «Баварией» Килиан забил пять мячей.
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Первый матч на стадии полуфинала Мбаппе провел блекло. После классного начала (7:1 по ударам и заслуженный гол) «ПСЖ» постепенно отдал игру «Сити». Второй тайм остался за гостями: получилось «вжать» Париж в штрафную площадь, оставить без моментов и дважды забить за семь минут. С голами повезло — особенно с первым, но все это отражало мощное давление «МанСити».
Ответный матч очень сложен для прогнозов. «Сити» — явный фаворит, но против наставника «горожан» Пепа Гвардиолы — призраки прошлого. После «Барселоны» он никогда еще не был настолько близок к финалу ЛЧ. В 2021-м исполняется десять лет с его последнего захода туда — в 2011-м «Барса» Месси и Хави-Иньесты обыграла на «Уэмбли» «МЮ». С тех пор максимум Гвардиолы — это полуфиналы (один с «Барселоной» и еще три с — «Баварией»). С «МанСити» Пеп четыре раза подряд вылетал в четвертьфинале. Плюс Почеттино иногда неслабо везет против Гвардиолы: четвертьфинал ЛЧ-2018/19 с «Тоттенхэмом», невероятно фартовые 2:2 в АПЛ в следующем сезоне.
Страшновато?
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