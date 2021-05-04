«Шахтер» против БАТЭ, «МанСити» победит «ПСЖ», а «Челси» - «Реал». Наши прогнозы + розыгрыш AirPods Pro

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте наш эксперт по АПЛ Никита Киселев объясняет, почему «Манчестер Сити» все же доберется до финала Лиги чемпионов, справившись с сопротивлением «ПСЖ». Спортивный комментатор Дмитрий Герчиков отдает предпочтение «Челси» в борьбе с «Реалом» в другой полуфинальной паре турнира, а журналист Владислав Татур верит в БАТЭ в матче с чемпионом Беларуси, подкрепляя мнение рассуждениями о тактике команд.

Киселев: «Манчестер Сити» — не такая яркая и доминирующая команда, как образца 2018 года, зато выглядит прагматично

Кто: Никита Киселев, блогер, пишет об английском футболе.



Фото из личного архива Никиты Киселева

Предыдущая ставка: матч перенесен .

В этот раз ставит на ответный матч в полуфинальной паре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «ПСЖ», который состоится 4 мая.

— Домашнее поражение 1:2 оставляет «ПСЖ» мало шансов в полуфинальном противостоянии с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, — считает Никита. — Статистика лишь утверждает в этом мнении, ведь в XXI веке пройти дальше после 1:2 дома удалось только магическому «Аяксу»-2019, причем для этого потребовалось обыграть «Реал» — 4:1 в Мадриде.

Способен ли на такое Париж? Может ли «Манчестер Сити» упустить преимущество?

И «Сити», и «ПСЖ» справились с домашними делами в выходные. Манкунианцы разобрались с «Кристал Пэлас» (2:0) полурезервом. Кевин Де Брюйне, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган, Рияд Марез, Рубен Диаш, Фил Фоден и Бернарду Силва просидели на скамейке — слишком явный намек на место в старте во вторник. Да, с чемпионством в Премьер-лиге все уже ясно: «Сити» мог оформить его и в этом туре, если бы «МЮ» дома проиграл «Ливерпулю» — но там матч перенесли из-за фанатских протестов. Ну ладно, тема с титулом все равно закрыта — хотя у Томаса Тухеля (его «Челси» сыграет с «Сити» в конце недели) есть шанс отложить праздник.

У «ПСЖ» в чемпионате все сложно. Париж рискует впервые с сезона-2016/17 (и во второй раз с 2013 года) не взять чемпионство — за три тура до конца турнира «Лилль» опережает столичных ребят на одно очко. С «Лансом» (2:1) «ПСЖ» был без Килиана Мбаппе — у него травма икроножной мышцы. Маурисио Почеттино верит, что в Манчестере Мбаппе сыграет: его (не)выход с «Сити» на многое повлияет. В выездных матчах с «Барселоной» и «Баварией» Килиан забил пять мячей.