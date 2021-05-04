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Латушко: отдаю себе отчет всех угроз, которые есть в отношении меня
Источник материала: Навiны
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что «всегда чувствовал определенную степень угрозы».
По его словам белорусские власти установили место его жительства в Варшаве. «Я отдаю себе отчет всех угроз, которые есть в отношении меня, но это еще раз делает меня крепче и сильнее, — заявил политик в интервью
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Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что «всегда чувствовал определенную степень угрозы».
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