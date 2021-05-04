ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Латушко: отдаю себе отчет всех угроз, которые есть в отношении меня

04.05.2021 09:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что «всегда чувствовал определенную степень угрозы».

Латушко: отдаю себе отчет всех угроз, которые есть в отношении меня

По его словам белорусские власти установили место его жительства в Варшаве. «Я отдаю себе отчет всех угроз, которые есть в отношении меня, но это еще раз делает меня крепче и сильнее, — заявил политик в интервью «Настоящему времени». — Это началось фактически с первого дня, когда я принял решение выступить публично против насилия в Беларуси, войти в Координационный совет. Эти угрозы были ежедневно, они продолжают иметь место, но это ни в коем случае не сломит меня, я буду стоять на той позиции и буду отстаивать эту позицию».

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко признался, что «всегда чувствовал определенную степень угрозы».
 
Новости дня
Новости разные
 
Крупнейшие банки Европы собрали более €30 млн на запуск конкурента Visa и MasterCard
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.05.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by