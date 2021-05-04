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В Мехико рухнул метромост — много погибших

04.05.2021 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия случилась в районе станций Оливос и Тесонко (юго-восток мексиканской столицы) в 06:30 по минскому времени.

В Мехико рухнул метромост — много погибших

Не исключено, что причиной ЧП стало столкновение автомобиля с одной из опор метромоста. Строение обрушилось вместе с находящимся на нем поездом метро. Под завалами оказалось сразу несколько машин.

Первоначально сообщалось, что погибло около десяти человек. Позже мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум заявила, что число летальных случаев увеличилось до 15.

В Мехико рухнул метромост — много погибших

По ее словам, из 70 пострадавших 34 были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что на выходных произошла страшная трагедия в Израиле: во время празднования Лаг ба-Омер на горе Мерон при спуске людей произошла давка, унесшая 44 жизни.

 

Фото из микроблога SUUMA Voluntarios

 
 
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Трагедия случилась в районе станций Оливос и Тесонко (юго-восток мексиканской столицы) в 06:30 по минскому времени.
 
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