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МАРТ назвал тарифы на транспортировку нефти по дополнительным направлениям

04.05.2021 09:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по дополнительным маршрутным направлениям.

МАРТ назвал тарифы на транспортировку нефти по дополнительным направлениям

Как отметила пресс-служба ведомства, данное решение предусмотрено постановлением МАРТ от 3 мая № 30 и обусловлено необходимостью проведения технических регламентных работ на отдельных участках нефтепроводов ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Так стоимость транспортировки нефти по направлению Невель — Полоцк составляет 1,62 белорусского рубля за тонну, Унеча  — Полоцк  — 6,26, Полоцк — Новополоцк  — 0,02. При расчете в иностранной валюте — 45,39; 175; 0,46 российского рубля соответственно.

Уровень установленных тарифов определен в соответствии с методикой (механизмом) изменения тарифов на услуги по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Беларуси, утвержденной Министерством экономики Беларуси по согласованию с Федеральной службой по тарифам Российской Федерации, от 27 января 2010 года.

Постановление вступило в силу 4 мая.

Тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам по территории Беларуси были повышены 1 февраля на 6,6%.

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило тарифы на услуги по транспортировке нефти по дополнительным маршрутным направлениям.
 
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