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Россия обыграла Беларусь на юниорском ЧМ по хоккею — видео голов

04.05.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Федерация хоккея России выпустила видеообзор четвертьфинала юниорского ЧМ, в матче сыграли российская и белорусская команды.

Напомним, юниорская сборная Беларуси не смогла обыграть российскую команду, встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу россиян.

У победителей отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов – Илья Морозов и Федор Николаеня.

Белорусская команда в первом матче юниорского ЧМ проиграла Швеции (1:5), разгромила Швейцарию (7:1) и Латвию (6:2). В последней игре групповой стадии подопечные Дмитрия Шульги уступили канадцам (2:5).

Это была шестая встреча юниоров сборных Беларуси и России на чемпионатах мира. Белорусы еще ни разу не обыгрывали россиян на таком первенстве.

С учетом последнего матча сборная Беларуси забросила россиянам лишь 4 шайбы, пропустив 52.

Юниорский турнир по хоккею проходит в американском городе Плейно (штат Техас).

 
 
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Встреча встреча юниорских сборных Беларуси и России на чемпионатах мира стала шестой - белорусам ни разу не удавалось обыграть россиян.
 
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