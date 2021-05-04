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Россия обыграла Беларусь на юниорском ЧМ по хоккею — видео голов
04.05.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Федерация хоккея России выпустила видеообзор четвертьфинала юниорского ЧМ, в матче сыграли российская и белорусская команды.
Напомним, юниорская сборная Беларуси
У победителей отличились Матвей Мичков, Данила Юров, Артем Дуда, Иван Мирошниченко и Всеволод Гайдамак. У белорусов – Илья Морозов и Федор Николаеня.
Белорусская команда в первом матче юниорского ЧМ проиграла Швеции (1:5), разгромила Швейцарию (7:1) и Латвию (6:2). В последней игре групповой стадии подопечные Дмитрия Шульги уступили канадцам (2:5).
Это была шестая встреча юниоров сборных Беларуси и России на чемпионатах мира. Белорусы еще ни разу не обыгрывали россиян на таком первенстве.
С учетом последнего матча сборная Беларуси забросила россиянам лишь 4 шайбы, пропустив 52.
Юниорский турнир по хоккею проходит в американском городе Плейно (штат Техас).
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Встреча встреча юниорских сборных Беларуси и России на чемпионатах мира стала шестой - белорусам ни разу не удавалось обыграть россиян.
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