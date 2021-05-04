В минской промзоне гниет «ё-мобиль», на котором ездил Путин

Источник материала: Салiдарнасць

Фотографии этих автомобилей корреспондент AUTO.TUT.BY сделал на служебной стоянке одного из производственных цехов в районе промзоны в столичной Дражне. Это прототипы некогда громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров.

Всего обнаружили девять «ё-мобилей». На одном из них в 2011 году ездил лично Владимир Путин.

Проект народного «ё-мобиля» гремел в 2011—2014 годах. Фанаты и скептики сходились в одном: столь дерзких автомобильных идей на постсоветском пространстве еще не было. По задумке, инновационный гибридный автомобиль с роторно-лопастным двигателем и суперконденсатором должен был стоить 15 тысяч долларов, а расходовать при этом всего 3,5 литра на сто километров. Реализовать идею обещали к концу 2012 года. Известно, что только за два первых месяца 150 тысяч человек, включая 2500 белорусов, оформили предварительный заказ на этот автомобиль. Автомобиль, который еще даже не создали!





В 2018 году эти автомобили хотели продать. Но покупателей не нашлось

Интересно, что над проектом работали белорусы. Автором названия и логотипа стал дизайнер Владимир Цеслер, главным конструктором — минчанин Андрей Гинзбург, внешность и интерьер придумал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, практически все руководящие должности были заняты нашими земляками. Приложил руку даже Юрий Шиф — известный белорусский кастомайзер мотоциклов.

Но планам не суждено было сбыться: разработка оказалась гораздо дороже, чем планировалось, да и Прохоров со временем к проекту охладел. В результате миллиардер свернул всю работу, а все наработки бесплатно передал российскому государственному НИИ.

Но в Беларуси у разработчиков остались несколько прототипов. Летом 2018 года их выставили на продажу. Цена вопроса — от 32 до 200 тысяч долларов, в зависимости от состояния, работоспособности и наличия документов. Со временем объявление о продаже сняли.

Итак, на стоянке сейчас находится девять «ё-мобилей». Два из них — это самые первые прототипы, которые показали публике в конце 2010 года. Эти машины существуют в единственном экземпляре. Первый образец — грузовой фургончик-каблучок.

Второй — бело-синее «ё-кросс-купе».

В апреле 2011 года за рулем этого автомобиля лично проехал Владимир Путин (в те годы он был в должности премьер-министра). Машину привезли в Ново-Огарево, где проводили заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. После заседания Путин осмотрел образец и отправился на нем в президентскую резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент России Дмитрий Медведев проводил заседание Совбеза.





Десять лет назад Владимир Путин на этой машине лично прокатился из Ново-Огарева в президентскую резиденцию «Горки-9»

Больше за руль тех образцов никого не пускали, даже журналистов. Оказалось, что их конструкция сильно отличалась от того, что задумали воплотить разработчики, и была сильно упрощенной. Например, вместо роторно-лопастного двигателя — обычный мотор от снегохода, также в машине стояла простейшая подвеска.

Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — сложно представить, что еще каких-то десять лет назад она олицетворяла собой последние научные достижения. Из приборной панели выдраны ЖКИ-экраны, в салоне нет кресел, в полу зияет огромная дыра — виден асфальт.

Передний ряд сидений зачем-то грубо отделен от заднего ряда фанерной перегородкой, в салоне разбросаны какие-то запчасти, ящики, патрубки, фанерки и прочие запчасти. Снаружи на машине отсутствует решетка, а из дыры выглядывает ржавая балка кузова.





— Да, это именно та машина, на которой ездил Путин, — подтвердил корреспонденту AUTO.TUT.BY бывший главный конструктор «ё-мобиля» Андрей Гинзбург. — Но сейчас это просто мусор.