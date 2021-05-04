Топ-5 блюд, которые пришли к нам из СССР. А 3-й номер почти все любят и сейчас!

Источник материала: ОНТ

Еда советских времен до сих пор вызывает ностальгию и приятные воспоминания. Российский телеведущий и кулинар Михаил Плотников рассказал «История.РФ» о пяти самых популярных блюдах СССР.

1. Салаты с майонезом

В советские времена самыми распространенными салатами были «Столичный» или «Московский» – это тот же оливье, куда принято добавлять много майонеза. К тому же, столовый майонез как основной соус – тоже советское изобретение. Он выпускался под названием «Провансаль». Его добавляли в большом количестве практически во все салаты и другие блюда – бутерброды, жаркое.

2. Консервы и соленья

Домашние заготовки стали визитной карточкой советской эпохи – консервированные помидоры, огурцы, лечо, капуста. Очень популярны были тушёнка, рыбные и другие консервы, которые иронично называли «завтрак туриста».

3. Котлета по-киевски

Блюдо символизировало достаток, дома его готовили только по праздникам, но в ресторанах или на банкетах обязательно заказывали котлету по-киевски, оливье, селедочку с луком и жареную картошку.

4. Пельмени в пачках

Пельмени занимали важное место в питании советских людей. Они продавались по полкило, в пачках, по 32 штуки. Тогда были съедены миллиарды пельменей. В магазинах чаще всего можно было купить три марки: «Закусочные», «Сибирские» и «Русские».

5. Печень трески

В натуральном виде относилась к деликатесному меню. Ее можно было заказать в ресторане в качестве гарнира. Но, говорят, из нее отжимали жир прежде, чем она попадала на советские столы. Поэтому, по некоторым данным, она была не очень вкусная и сухая.

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