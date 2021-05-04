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Обнаружено марсианское озеро на Земле

04.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обнаружено марсианское озеро на Земле

А в Турции необычайно красивое озеро привлекает не только туристов, но и учёных NASA. Они облюбовали его для подготовки миссии на Марс.

Озеро Салда образовалось в кратере потухшего вулкана. Его называют турецкими Мальдивами за белые пляжи и окружающий пейзаж.

Славится оно и целебной грязью, но и это ещё не всё. Обнаруженные в озере структуры похожи на марсианские.

Эксперты NASA проводят здесь исследования, готовясь к миссии марсохода на Красной планете. А турецкие активисты обращаются к ЮНЕСКО с просьбой внести озеро в список Всемирного наследия.

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А в Турции необычайно красивое озеро привлекает не только туристов, но и учёных NASA. Они облюбовали его для подготовки миссии на Марс. Озеро Салда образовалось в...
 
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