Обнаружено марсианское озеро на Земле

Источник материала: ОНТ

А в Турции необычайно красивое озеро привлекает не только туристов, но и учёных NASA. Они облюбовали его для подготовки миссии на Марс.

Озеро Салда образовалось в кратере потухшего вулкана. Его называют турецкими Мальдивами за белые пляжи и окружающий пейзаж.

Славится оно и целебной грязью, но и это ещё не всё. Обнаруженные в озере структуры похожи на марсианские.

Эксперты NASA проводят здесь исследования, готовясь к миссии марсохода на Красной планете. А турецкие активисты обращаются к ЮНЕСКО с просьбой внести озеро в список Всемирного наследия.

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