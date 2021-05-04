Абитуриенты активно регистрируются на ЦТ через интернет

Источник материала: ОНТ

В первые дни регистрации на централизованное тестирование около 10 тысяч абитуриентов создали личные кабинеты и более 4,5 тысяч уже зарегистрировались на экзамен.

Такая активность объясняется весьма полезным нововведением. Теперь можно оперативно заполнить анкету через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний.

Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний: «Как отмечают на местах, в пунктах тестирования, куда абитуриент в конце должен прийти и подписью заверить свои личные данные и обязательно получить пропуск, многие абитуриенты в момент открытия, уже через несколько десятков минут пришли с полностью проведенной работой, с проведенной оплатой, то есть, действительно, эта система регистрации создает хорошие возможности абитуриентам для того, чтобы в спокойном режиме, но все-таки активно пройти регистрацию».

Такая система помимо удобства, позволяет не выходить лишний раз из дома во время пандемии.

А вот сложность тестов, как уверяют специалисты Республиканского института контроля знаний, осталась на том же уровне. Хотя алгоритм проверки изменился – введены дистракторы – неправильные, но правдоподобные ответы, чтобы исключить угадывание и защитить добросовестных абитуриентов.

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