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ID-карта может стать пропуском в государства ЕАЭС
Источник материала: ОНТ
ID-карта как пропуск в страны Евразийского экономического союза. Беларусь проведёт переговоры с государствами ЕАЭС для признания наших карт полноценными документами для въезда.
Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года. Они понадобятся всем, кто планирует выезд за рубеж.
Но для ЕАЭС схему хотят упростить – для пересечения границы будет достаточно внутреннего документа нашей страны – ID-карты. Что касается биометрических паспортов, то граждане сами выберут: оставить документ старого образца или сделать биометрический.
Пользоваться двумя сразу – нельзя. Но у нового документа есть преимущества – в аэропортах открываются электронные ворота – без личного контакта с контролёром.
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ID-карта как пропуск в страны Евразийского экономического союза. Беларусь проведёт переговоры с государствами ЕАЭС для признания наших карт полноценными...
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