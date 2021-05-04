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ID-карта может стать пропуском в государства ЕАЭС

04.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ID-карта может стать пропуском в государства ЕАЭС

ID-карта как пропуск в страны Евразийского экономического союза. Беларусь проведёт переговоры с государствами ЕАЭС для признания наших карт полноценными документами для въезда.

Биометрические паспорта начнут выдавать белорусам с 1 сентября 2021 года. Они понадобятся всем, кто планирует выезд за рубеж.

Но для ЕАЭС схему хотят упростить – для пересечения границы будет достаточно внутреннего документа нашей страны – ID-карты. Что касается биометрических паспортов, то граждане сами выберут: оставить документ старого образца или сделать биометрический.

Пользоваться двумя сразу – нельзя. Но у нового документа есть преимущества – в аэропортах открываются электронные ворота – без личного контакта с контролёром.

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ID-карта как пропуск в страны Евразийского экономического союза. Беларусь проведёт переговоры с государствами ЕАЭС для признания наших карт полноценными...
 
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