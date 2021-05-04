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Гороскоп на 5 мая: разногласия с близкими у Тельцов и удачный день для Козерогов
Источник материала: ОНТ
Овны, звёзды вам рекомендуют не рассказывать о своих планах. Недоброжелатели ждут момента, чтобы вам навредить. Будьте внимательными при управлении автомобилем.
У Телецов могут возникнуть разногласия с близкими людьми. Вы сможете найти решение семейного конфликта, но не сразу. Финансовые сделки могут быть успешными.
У Близнецов будет столько дел, что придётся буквально «разрываться на части». Вы легко справитесь с профессиональными и личными проблемами.
Хороший день у Раков. Отношения с партнёром будут наполнены романтикой. А вот в деловой сфере ваша чрезмерная активность может стать помехой.
Львам завтра захочется контролировать любые ситуации. Звёзды советуют вам не принимать решений, касающихся личных отношений. На днях ситуация изменится.
Девы отлично справятся с тем, что запланировали. Хороший день для встреч и обсуждения вопросов делового характера. В личной жизни всё стабильно.
Весы настроены на романтику. Завтра вас ждут новые знакомства. Постарайтесь быть деликатными. Необдуманное слово может испортить отношения.
Звёзды приготовили Скорпионам день испытаний. У вас нет необходимости справляться с большим объёмом работы в одиночку. Коллеги и друзья готовы вам помочь.
Стрельцы, уделите внимание своей семье. Совместный просмотр фильмов или отдых на природе станет хорошим поводом для укрепления взаимоотношений.
Завтра везение и удача рядом с Козерогами. Вам не придётся прикладывать максимум усилий для выполнения накопившихся дел. На удивление, всё будет решаться легко.
Жертвой манипуляций могут стать Водолеи. На грани конфликта отношения с любимым человеком. На ваше настроение повлияют и рабочие проблемы.
Благоприятный день у Рыб. Ваша способность быстро ориентироваться в ситуациях и логическое мышление помогут выполнить сложные задания. В суете сует уделите внимание родным.
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Овны, звёзды вам рекомендуют не рассказывать о своих планах. Недоброжелатели ждут момента, чтобы вам навредить. Будьте внимательными при управлении автомобилем. У...
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