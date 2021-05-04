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Начались поисковые работы на местах кровопролитных боёв ВОВ в Витебском районе

04.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В деревне Новики Витебского района, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, начались поисковые работы.

Экспедиция собрала военных и гражданских. Это представители специализированного поискового батальона Минобороны нашей страны и поисковых клубов из Новополоцка и Москвы. Находки первых дней бесценны – обнаружено более 70 останков советских воинов.

Владислав Бердник, командир специализированного поискового взвода: «Этот участок местности представлял собой глубоко эшелонированный опорный пункт немцев. Наши войска более 2 месяцев вели кровопролитные бои именно по освобождению данного участка местности. Окопы в полный рост, несколько месяцев, было очень много погибших наших военнослужащих».

Поисковые работы продолжаются. Возможно, имя одного из героев удастся установить уже в ближайшее время по номерной медали «За боевые заслуги».

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В деревне Новики Витебского района, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, начались поисковые работы. Экспедиция собрала военных и...
 
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