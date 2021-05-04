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Начались поисковые работы на местах кровопролитных боёв ВОВ в Витебском районе
Источник материала: ОНТ
В деревне Новики Витебского района, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, начались поисковые работы.
Экспедиция собрала военных и гражданских. Это представители специализированного поискового батальона Минобороны нашей страны и поисковых клубов из Новополоцка и Москвы. Находки первых дней бесценны – обнаружено более 70 останков советских воинов.
Поисковые работы продолжаются. Возможно, имя одного из героев удастся установить уже в ближайшее время по номерной медали «За боевые заслуги».
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В деревне Новики Витебского района, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои, начались поисковые работы. Экспедиция собрала военных и...
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