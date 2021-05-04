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Психанул? Хозяйка сказала псу выйти из комнаты, но реакция была неожиданной (ВИДЕО)

04.05.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Психанул? Хозяйка сказала псу выйти из комнаты, но реакция была неожиданной (ВИДЕО)

Видео, в котором хозяйка говорит псу выйти из комнаты, а он неожиданно резко толкает дверь, опубликовал ridus.ru.

В ролике ротвейлер явно не смог сдержать негативные эмоции, когда хозяйка запретила ему заходить в комнату. Он как будто психанул и толкнул дверь со всей силы. Женщина совсем не ожидала такого поведения.

Комментаторов ротвейлер рассмешил: «И довольный такой стоит», «Морда счастливая, будто после этого точно в комнату пустят», «Как ты смеешь, женщина! Сказал же, не закрывай», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором хозяйка говорит псу выйти из комнаты, а он неожиданно резко толкает дверь, опубликовал ridus.ru. В ролике ротвейлер явно не смог сдержать негативные...
 
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