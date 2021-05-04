Беларусь готовится к престижной мировой выставке ЭКСПО

Источник материала: ОНТ

В шаге от крупнейшего мирового форума, интерес к которому сравним с олимпиадой! Беларусь готовит национальный павильон, чтобы представить страну на всемирной выставке ЭКСПО в Дубае.

Из-за пандемии форум, который проходит раз в пять лет, перенесли на год и теперь Арабские Эмираты примут его в октябре.

Одна из самых масштабных выставок в мире проходит с 1851 года. Участие в ней подтвердили 192 страны. В этом году форум пройдёт под слоганом «Объединяя умы, создаём будущее».

Возведение белорусского павильона уже началось. Он будет занимать почти 1,5 тысячи м². Наша страна представит новейшие достижения, а также познакомит с историей, культурой и традициями.

Александр Гурьянов, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси: «Символичное название нашего павильона – «Лес технологий будущего». Внешнее оформление и начинка будут раскрывать эту суть. То, что в Беларуси сосредоточено большое количество исследований, новых технологий, которые мы стараемся активно внедрять в жизнь и покажем, каким образом это будет выглядеть в разрезе наших отраслей промышленности, сельского хозяйства. Науки и различных секторов».

Основной акцент Беларуси – на зоне бизнеса, в которой свои возможности и потенциал покажут наши предприятия. Чтобы привлечь внимание посетителей к белорусскому национальному павильону, использованы новейшие технологии – интерактивные стены и голограммы.

Уже известно, что 22 ноября на ЭКСПО пройдёт национальный день Беларуси. Кроме того, запланированы Белорусский инвестиционный форум, День туризма, науки, а также Дни всех областей и Минска.

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