Глава продукта Google Stadia ушел из корпорации

Источник материала: Onliner

Вице-президент и глава продукта Stadia Джон Джастис покинул компанию, сообщило издание The Information. Топ-менеджер присоединился к команде в 2019 году. Google подтвердила уход Джастиса.

Ранее вице-президент, помимо прочего, анонсировал новые возможности и функции в Google Stadia, однако в последнее время от этой практики он отказался. По словам Джастиса, это могло привести к синдрому завышенных ожиданий. В дальнейшем новые функции появлялись без громких объявлений, и анонсировали их уже после релиза.

В феврале Google отказалась от собственной студии по разработке игр для Stadia, что связывали с просчетами корпорации относительно популярности игрового стриминг-сервиса.

Сейчас в Google Stadia доступно более ста игр.