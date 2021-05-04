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Глава продукта Google Stadia ушел из корпорации

04.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вице-президент и глава продукта Stadia Джон Джастис покинул компанию, сообщило издание The Information. Топ-менеджер присоединился к команде в 2019 году. Google подтвердила уход Джастиса.

Ранее вице-президент, помимо прочего, анонсировал новые возможности и функции в Google Stadia, однако в последнее время от этой практики он отказался. По словам Джастиса, это могло привести к синдрому завышенных ожиданий. В дальнейшем новые функции появлялись без громких объявлений, и анонсировали их уже после релиза.

В феврале Google отказалась от собственной студии по разработке игр для Stadia, что связывали с просчетами корпорации относительно популярности игрового стриминг-сервиса.

Сейчас в Google Stadia доступно более ста игр.

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Вице-президент и глава продукта Stadia Джон Джастис покинул компанию, сообщило издание The Information. Топ-менеджер присоединился к команде в 2019 году. Google подтвердила уход...
 
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