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Глава продукта Google Stadia ушел из корпорации
Источник материала: Onliner
Вице-президент и глава продукта Stadia Джон Джастис покинул компанию,
Ранее вице-президент, помимо прочего, анонсировал новые возможности и функции в Google Stadia, однако в последнее время от этой практики он отказался. По словам Джастиса, это могло привести к синдрому завышенных ожиданий. В дальнейшем новые функции появлялись без громких объявлений, и анонсировали их уже после релиза.
В феврале Google отказалась от собственной студии по разработке игр для Stadia, что связывали с просчетами корпорации относительно популярности игрового стриминг-сервиса.
Сейчас в Google Stadia доступно более ста игр.
для Sony PlayStation 4, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
для Microsoft Xbox Series X/S/Microsoft Xbox One/iOS/Android/PC, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
для Sony PlayStation 5, 2 аналоговых стика, обратная связь, беспроводной
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Вице-президент и глава продукта Stadia Джон Джастис покинул компанию, сообщило издание The Information. Топ-менеджер присоединился к команде в 2019 году. Google подтвердила уход...
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