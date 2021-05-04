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В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр

04.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дома строят в Центральном парке рядом с пересечением улиц Михаила Миля и Небесной. Речь о четырех домах разной высотности — от 6 до 10 этажей. Сначала на рынок выведут 6-этажный дом на два подъезда, где будет 46 квартир. Планировки разные — от однушек на 43,5 кв. м до 4-комнатных квартир площадью до 106,58 «квадрата». Первый дом, который располагается ближе всего к городскому парку, обещают сдать в 2023 году. За квадратный метр в двушке просят $1300 по курсу, в квартирах побольше цена будет ниже. Застройщик уже запустил бронирование квартир.

В «А-100 Девелопмент» рассказали, что двор будет закрытым для автомобилей. В центре расположится площадь с большим модульным павильоном. Вокруг обустроят зоны отдыха, детские и игровые зоны и мини-огород с кадками. «Оформление двора будет отсылать к голландским полям и картинам, а в трех разных местах обустроят велобоксы», — рассказали Onliner в компании.

В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр

Основным цветом застройки будет бордовый, который уравновесят серый с голубым оттенком, белый, светло-серый и антрацитовый. По нескольким секциям пройдут горизонтальные полосы, разделяющие дома на этажи и создающие ритм. Декоративные короба будут нанизаны в шахматном порядке.

В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр

Квартиры получат высокие потолки, большие окна, а кухни объединят с гостиными. На первом этаже обустроят личные террасы с двух сторон — двора и парка. Кровля будет эксплуатируемой — доступ на крышу будет у жильцов верхних этажей.

В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр
В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр

Все квартиры во втором подъезде сдадут с отделкой. Подобрать интерьер предложат с помощью конструктора, а довести до ума — вместе с архитектором. В стоимость войдут мебель и готовая кухня.

В «Новой Боровой» начали строить дома с террасами и «комнатами для собак» в подъездах. Узнали цену за метр

Подъезды и лифты будут проходными и со своей навигацией. В холле продуманы графика на стенах, чат-доски и полки для буккроссинга. Встроенные почтовые ящики оборудуют спам-ящиками. Предусмотрены и «догрумы» — комнаты общего пользования, где можно будет помыть питомца прежде, чем вести домой.

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Дома строят в Центральном парке рядом с пересечением улиц Михаила Миля и Небесной. Речь о четырех домах разной высотности — от 6 до 10 этажей. Сначала на рынок...
 
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