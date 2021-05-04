Если душа требует ретро: антикварные находки на «Барахолке»

Источник материала: Onliner

«Барахолка» удивляет актуальными предложениями и умением остановить время. Мы собрали для вас немного винтажных вещей. Некоторые из них пробуждают воспоминания, другие снова становятся актуальными на очередном витке модной спирали.

Отличный пример того, как работала бытовая промышленность в СССР. Был алюминиевый чайник. Был кипятильник. Вставили одно во второе и получили электрочайник «Нистру». Говорят, чайник часто протекал в местах «присоединения» кипятильника. Поэтому внимательно изучите матчасть.

Продавец хочет 50 рублей.









Электрожаровня (как гриль)

Еще одно чудо, которое опередило эпоху.

Хозяин хочет 45 рублей.





Всего за 15 рублей кофеварка станет вашей. Ни у кого такой нет, а у вас будет!







Еще больше кухонной техники

Если продавец не лукавит и машина новая — поздравляем. Вам будет что оставить внукам. Говорят, что такие штуки работали не меньше двух десятков лет.





Дешевизна и долговечность познакомят вас со словом «полуавтоматическая». Недостающее звено — это ваши руки, которые перекладывают выстиранное белье во второй бак для отжима.

150 рублей. Повезет кому-то в Гомеле!

Исчезающая категория, подарившая миру множество крутых кадров. Но проигравшая лифтолуку.

Хозяин комплекта хочет 100 рублей за все:

— «Зоркий 4»,

— «Зоркий 2с»,

— «Сокол 2»,

— «Эликон 35 мм»,

— «ФЭД 5с»,

— «ФЭД 5с»,

— «Вилия»,

— «Вилия».





«Феликс Эдмундович Дзержинский» выпускался в Харькове, но был почти полной копией Leica II. Продавец на «Барахолке» утверждает, что его модель произведена в 40-х годах прошлого века: «В комплекте оригинальный кожаный чехол. Состояние на фото. Все работает». Человек хочет за него 250 рублей.









Немножко посеребренки и позолоты внутри. Если не вы любитель сбора драгметаллов — смотрите на здоровье за 50 рублей (с торгом).





«Магнитофон „Маяк-240С-1“ в отличном состоянии. Со встроенным усилителем. Все исправно. В последнее время использовался как усилитель для программного плеера ноутбука. Но иногда и старые кассеты послушать приятно. Кассетами производства СССР не пользовался, так что магнитная головка не запилена», — сообщает продавец. Цена 99 рублей.





Продается «Спектр-301» с четырьмя фонарями разного цвета в комплекте. Цветомузыка времен СССР. М-м-м. «Белые розы, белые розы!..» Хозяин говорит, что все работает, и просит 50 рублей без торга.





Чехословацкий мебельный гарнитур

Вы не поверите, но без очередей, талонов и блата на «Барахолке» можно достать настоящий дефицит. В комплекте: шкаф, комод и два серванта. Уверены, все это можно актуально встроить в ваш Instagram. 350 рублей.









Дорого, но изящно. Каждый вечер будете укладываться спать, видя, насколько могуча родина. Продавец хочет 250 рублей.

Вещь, которая не теряет в цене. Каждому взрослому хочется вернуться в детство, даже советское.











Фарфоровые птицы

Ястреб ГДР (1960-е) — 80 рублей, а петух из РСФСР (30-е годы) — тоже 80.





Столовый набор из 24 предметов

1978 год: ножи, вилки, чайные и столовые ложки. Все в фабричной коробке, которая еще шикарнее, чем содержимое.

Богатство находится в Гродно и оценивается в 100 рублей.









Подстаканник Кубачинского художественного комбината. 80,8 грамма. Чернь с гравировкой и позолотой. 250 рублей.

Легенда. Когда Made in China еще звучало совсем иначе. Стоит всего 60 рублей. Служит до тех пор, пока вы случайно не разобьете стеклянную колбу.

Еще больше посуды здесь .

«Барахолка» — это:

— большая посещаемость — миллион уникальных посетителей ежемесячно;

— возможность поднимать свое объявление каждые 24 часа;

— возможность продвигать несколько услуг или продавать несколько товаров в одном объявлении;

— неограниченный срок размещения объявления.