Если душа требует ретро: антикварные находки на «Барахолке»

«Барахолка» удивляет актуальными предложениями и умением остановить время. Мы собрали для вас немного винтажных вещей. Некоторые из них пробуждают воспоминания, другие снова становятся актуальными на очередном витке модной спирали.
Отличный пример того, как работала бытовая промышленность в СССР. Был алюминиевый чайник. Был кипятильник. Вставили одно во второе и получили электрочайник «Нистру». Говорят, чайник часто протекал в местах «присоединения» кипятильника. Поэтому внимательно изучите матчасть.
«Феликс Эдмундович Дзержинский» выпускался в Харькове, но был почти полной копией Leica II. Продавец на «Барахолке» утверждает, что его модель произведена в 40-х годах прошлого века: «В комплекте оригинальный кожаный чехол. Состояние на фото. Все работает». Человек хочет за него 250 рублей.
«Магнитофон „Маяк-240С-1“ в отличном состоянии. Со встроенным усилителем. Все исправно. В последнее время использовался как усилитель для программного плеера ноутбука. Но иногда и старые кассеты послушать приятно. Кассетами производства СССР не пользовался, так что магнитная головка не запилена», — сообщает продавец. Цена 99 рублей.
Вы не поверите, но без очередей, талонов и блата на «Барахолке» можно достать настоящий дефицит. В комплекте: шкаф, комод и два серванта. Уверены, все это можно актуально встроить в ваш Instagram. 350 рублей.
«Барахолка» — это:
— большая посещаемость — миллион уникальных посетителей ежемесячно;
— возможность поднимать свое объявление каждые 24 часа;
— возможность продвигать несколько услуг или продавать несколько товаров в одном объявлении;
— неограниченный срок размещения объявления.