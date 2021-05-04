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"Большая семерка" будет обсуждать ситуацию в Беларуси. Тихановская подготовила Европу

04.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главы МИД G7 на встрече в британской столице во вторник обсудят актуальные геополитические вопросы, в том числе взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщает МИД Великобритании.

"Большая семерка" будет обсуждать ситуацию в Беларуси. Тихановская подготовила Европу
"На первой крупной личной дипломатической встрече с начала пандемии и первой встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" с 2019 года Доминик Рааб (глава МИД Соединенного королевства - ИФ) будет вести дискуссии по актуальным геополитическим вопросам, которые угрожают подорвать демократию, свободы и права человека. Это включает в себя отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что утром участники встречи обсудят переворот в Мьянме. Как заявили в МИД Великобритании, Рааб будет призывать представителей стран G7 "принять более решительные меры против военной хунты".

"Это включает в себя расширение адресных санкций против физических и юридических лиц, связанных с хунтой; поддержку эмбарго на поставки оружия и увеличение гуманитарной помощи наиболее уязвимым слоям населения в стране", - уточнили в ведомстве.

Затем дискуссии перейдут к ситуации в Ливии и продолжающейся войне в Сирии, также будет рассмотрена ситуация в Эфиопии, Сомали, Сахеле и на Западных Балканах.

"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся пагубную деятельность России, в том числе наращивание войск на границе с Украиной, а также заключение в тюрьму оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
 
Кроме глав МИД Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на встречу приглашены представители Австралии, Индии, Южной Кореи и ЮАР, а также генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Лим Джок Хой.
 
 
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Главы МИД G7 на встрече в британской столице во вторник обсудят актуальные геополитические вопросы, в том числе взаимоотношения с Россией, Китаем и Ираном, сообщает...
 
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