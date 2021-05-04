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Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе

04.05.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.


GETTY IMAGES

"После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак", - говорится в заявлении, размещенном в "Твиттере" Гейтса.
 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.
 
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