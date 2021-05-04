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Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе
Источник материала: Партизан
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.
GETTY IMAGES
"После долгих размышлений и работы над отношениями мы приняли решение завершить наш брак", - говорится в заявлении, размещенном в
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Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака.
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