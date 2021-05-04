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Завтра вступает запрет на ввоз Skoda. Это касается российских и подержанных авто?

04.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завтра вступает в силу запрет на ввоз в Беларусь продукции группы компаний Skoda Auto. Если коротко, в страну нельзя будет ввозить автомобили Skoda. Ни новые, ни подержанные. По крайней мере в этом убеждают сотрудники таможни. Это касается как дилеров и автохаусов, так и физлиц. Некоторых белорусских автолюбителей уже «задела» волна постановления Совмина: люди не успевают ввезти подержанные Skoda из Европы и вынуждены отказываться от машин. Дилер же не собирается прекращать работу.

Вопросы

Дилер Skoda официально не комментирует ситуацию

На момент публикации данного материала мы не смогли получить какой-либо новый комментарий от представительства Skoda в Беларуси. Мы отправили запрос и, как только у нас появится новая информация от импортера, опубликуем ее.

В конце прошлой недели представители минского дилера Skoda сообщали нам, что сами пока ничего не знают. До сегодняшнего дня никакие запреты не действовали и автоцентры Skoda в Беларуси работали в штатном режиме. Как они будут работать с завтрашнего дня, неясно. На официальном сайте дилера есть лишь одна новость, которую можно как-то связать с происходящим. Там говорится следующее:

«Обслуживание всех автомобилей Skoda на территории Республики Беларусь, включая гарантийные обязательства, продолжает осуществляться официальными дилерами. Благодарим вас за то, что вы с нами!»

Ждем дополнительной информации от Skoda.

Что говорит ГТК?

В настоящее время главный вопрос касается Skoda российского производства, т. к. это все модели Skoda, поставляемые к нам, за исключением Superb (его привозят из Чехии). В постановлении четко отмечен перечень производителей, товары которых нельзя ввозить в Беларусь. Среди них — «группа компаний „SKODA AUTO“». Если углубляться в юридические тонкости, то обнаружим, что производителем Skoda для нашего рынка являются компании «Фольксваген Рус» (в Калуге) и «Группа ГАЗ» (в Нижнем Новгороде). Но надежды на то, что запрет не коснется российских Skoda, тают с каждой минутой.

— Запрет касается в том числе автомобилей, собранных на территории Российской Федерации. Если вас интересуют конкретные уточнения по поводу названия производителей, присылайте нам запрос на почту, — ответили Onliner в пресс-службе ГТК. Мы направили запрос и ждем разъяснений.

Отдел продаж: «Не останавливаем поставки. Вчера вечером приехал автовоз»

В ожидании официального комментария от дилера мы направились в шоурум под видом обыкновенного покупателя. В отделе продаж нам сообщили следующее: «Официальной информации о запрете машин российского производства нет. Статьи в интернете и заявления ГТК, на наш взгляд, созданы для того, чтобы клиент не шел покупать Skoda, даже не ехал в салон, чтобы подорвать наши продажи. У нас есть документ, которому они противоречат. В постановлении точно указано наименование товара, попадающего под запрет: легковые автомобили производства группы компаний SKODA AUTO. Машины из России — производства „Фольксваген Рус“. Все! Фактически под запрет попадает только Superb. Все остальные автомобили — согласно документу, а не заявлениям ГТК — мы как возили, так и продолжаем возить. Не останавливаем поставки. Все в порядке, автосалон работает в штатном режиме. Можете посмотреть — в зоне выдачи уже стоит автомобиль. Вчера вечером к нам приехал автовоз с новыми машинами.

По крайней мере пока работаем как раньше. Но вы же понимаете, стопроцентной информации никто не знает: мы живет в Беларуси, — дополнили в салоне. — Очень сложно с уверенностью заявлять, но пока как продавали, так и продаем. В случае фиаско, мы не будем отворачиваться от клиента: у нас нет цели взять с вас предоплату, будем отдавать деньги. Никаких проблем не будет».

Что делать с товарами, уже ввезенными в Беларусь?

Запрет на ввоз — это одно. А что будет с уже ввезенными, но нереализованными товарами? Ведь на складах наверняка еще есть десятки автомобилей Skoda. Скорее всего, здесь ситуация такая же, как с другими запрещенными недавним постановлением товарами. Налоговая уже распространила разъяснение по этому поводу. Кратко пробежимся по основным моментам.

  • Постановлением №240 установлен перечень запрещенных товаров, а также утверждено Положение о порядке действий в отношении запрещенных товаров.
  • Утвержденным Положением предусмотрена возможность для субъектов хозяйствования реализовать имеющиеся у них остатки запрещенных товаров, промаркировав их специальными контрольными знаками. Для этих целей продавцы, у которых во владении находятся запрещенные товары, должны выполнить описанные ниже требования.
  • 5 мая 2021 г. приостановить оптовую и (или) розничную торговлю запрещенными товарами.
  • Не позднее 13 мая 2021 г. провести инвентаризацию образовавшихся остатков этих товаров и оформить инвентаризационную опись в двух экземплярах.
  • Не позднее 18 мая 2021 г. представить два экземпляра инвентаризационной описи в инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет.
  • Приобрести у РУП «Издательство „Белбланкавыд“» специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в инвентаризационной описи.
  • Не позднее 5 июля 2021 г. промаркировать остатки товаров без вскрытой потребительской упаковки.
  • Реализовать остатки товаров после их маркировки специальными контрольными знаками.

В случае выявления фактов обращения на территории РБ не маркированных специальными контрольными знаками запрещенных товаров, налоговым органом будет направляться в адрес организации уведомление с указанием на запрет обращения таких товаров на территории страны. Будет произведено принятие мер по их вывозу за пределы территории Республики Беларусь с представлением подтверждающих документов.

Завтра вступает запрет на ввоз Skoda. Это касается российских и подержанных авто?

А вообще, Skoda — важный бренд для нашего рынка?

Skoda является одной из самых востребованных марок в Беларуси. Несколько лет назад Onliner проводил конкурс «Автомобиль года» — модели Skoda победили практически во всех сегментах, где представлена чешская марка. По итогам первого квартала Skoda занимает 4-е место по продажам в РБ. И это с учетом того, что в начале марта были приостановлены продажи Rapid.

Вот сколько Skoda купили белорусы за январь — март 2021 года (согласно статистики БАА):

  • Rapid — 527 шт.
  • Octavia — 52 шт.
  • Superb — 6 шт.
  • Kodiaq — 132 шт.
  • Karoq — 128 шт.
Skoda Rapid I, 2016 г.в., 183 000 км
белый, лифтбэк, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
25 913 р.
10 100$ / 8384€
Skoda Yeti I Рестайлинг, 2014 г.в., 167 000 км
серый, внедорожник, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
25 399 р.
9900$ / 8217€
Skoda Rapid I, 2014 г.в., 139 300 км
синий, хетчбэк, бензин 1.6 л, автоматическая, передний привод
21 936 р.
8550$ / 7097€
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Завтра вступает в силу запрет на ввоз в Беларусь продукции группы компаний Skoda Auto. Если коротко, в страну нельзя будет ввозить автомобили Skoda. Ни новые,...
 
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