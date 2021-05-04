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Пять лет усиленного режима и большой штраф. Инженер «Брестжилстроя» попался на взятке

04.05.2021 10:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завершилось очередное дело о взятках должностному лицу. На этот раз на скамье подсудимых оказался инженер по материально-техническому обеспечению «Брестжилстроя», без устали возводящего панельные дома для нуждающихся и не очень. Установлено, что, занимая не последнюю должность в организации, К. соблазнился легкими деньгами. Так, в период с марта 2019-го по июнь 2020-го мужчина 1957 года рождения «систематически принимал от директора ООО „ВестМеталлГрупп“ денежные средства».

Суммы передавались одним лицом другому не из благородных побуждений, а ради заключения от имени предприятия «прицельных» сделок по закупке металлопродукции. Также К. «сливал» предпринимателю информацию о предстоящих торгах на бирже, чтобы тот успевал подготовиться к процессу и в последующем заключить сделку.

— Всего обвиняемый К. принял для себя в качестве взятки денежные средства на сумму не менее 25 670 рублей, что составляет не менее 950,7 базовой величины и является крупным размером, — уточняется на сайте Верховного суда.

Приговором суда бывший инженер признан виновным в принятии должностным лицом для себя материальных ценностей в крупном размере, предоставляемых ему исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, а также за выполнение в интересах дающего взятку действий, которые он мог совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), и на основании ч. 2 ст. 430 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин (это 14 500 рублей), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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Завершилось очередное дело о взятках должностному лицу. На этот раз на скамье подсудимых оказался инженер по материально-техническому обеспечению...
 
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