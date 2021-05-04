Четвертого мая доллар и евро снизились

Источник материала: Onliner

На торгах в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар откололся от остальных и начал расти. Утром вторника все перевернулось вверх тормашками: доллар и евро пошли вниз, а рубль — вверх.

К старту торгов американская валюта упала на минимальные 0,05 копейки и стоит 2,5651 белорусского рубля.

Евро потерял 0,34 копейки. И стал стоить 3,0875 рубля.

Сотня российских рублей подорожала на 1,05 копейки. Она сейчас находится на уровне 3,4102 рубля.

В понедельник доллар вырос на 0,59 копейки и стал стоить 2,5656 белорусского. Евро просел на 0,52 копейки и стал стоить 3,0909, а российский рубль — на 1,68 копейки, до 3,3997.

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