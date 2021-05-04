|
Четвертого мая доллар и евро снизились
Источник материала: Onliner
На торгах в понедельник на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар откололся от остальных и начал расти. Утром вторника все перевернулось вверх тормашками: доллар и евро пошли вниз, а рубль — вверх.
К старту торгов американская валюта упала на минимальные 0,05 копейки и стоит 2,5651 белорусского рубля.
Евро потерял 0,34 копейки. И стал стоить 3,0875 рубля.
Сотня российских рублей подорожала на 1,05 копейки. Она сейчас находится на уровне 3,4102 рубля.
В
Чего ждать от валют в ближайшую неделю? Как будет себя вести нефть и золото? Читайте
|
Свежие газеты
Архив (Разное)