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Рауль Алонсо покинет «Мешков Брест» по окончании сезона

04.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Испанский специалист сам принял такое решение, сославшись на семейные обстоятельства



Информация об уходе Рауля Алонсо с поста рулевого «мешковцев» оказалась крайне неожиданной, пишет "Вечерний Брест". Команда при нем проводит лучший сезон: первый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, абсолютно беспроигрышная серия на внутренних фронтах Кубка и чемпионата. Да и в руководстве клуба не скрывали, что хотят продлить соглашение с тренерским штабом. Однако Рауль Алонсо отказался от пролонгации по семейным обстоятельствам

– После трех очень напряженных и трудных лет вдали от дома пришло время вернуться к своей семье. За последние три года БГК добился огромного прогресса. В этом сезоне мы можем похвастаться историческими результатами. Прямо сейчас «Мешков Брест» входит в элиту мирового гандбола. И мне как главному тренеру клуба безумно приятно это осознавать!

Любой успех является логическим следствием ежедневного кропотливого труда, профессионального отношения к делу, самоотдачи, доверия и уважения друг к другу. Очень благодарен игрокам, персоналу команды и штабу офиса. Горжусь, что все вместе мы воплотили эту концепцию в жизнь, создав прекрасную атмосферу внутри коллектива, которая облегчает мою работу. Огромное удовольствие руководить такой командой, помогать парням развиваться и видеть прогресс — а вместе с ним и рост результатов.

Теперь я с нетерпением жду заключительного отрезка сезона. Впереди еще несколько больших матчей, и мы хотим выложиться на полную, чтобы наши фантастические болельщики, по которым я буду очень скучать, могли гордиться командой!» – прокомментировал Алонсо свое решение клубной пресс-службе.

«Мешков Брест» также пообещал объявить имя нового главного тренера в ближайшее время – и это одна из самых интересных загадок в преломлении на следующий сезон.
 
Теги: Брест
 
 
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Испанский специалист сам принял такое решение, сославшись на семейные обстоятельства
 
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