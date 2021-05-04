Рауль Алонсо покинет «Мешков Брест» по окончании сезона









пишет "Вечерний Брест". Команда при нем проводит лучший сезон: первый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, абсолютно беспроигрышная серия на внутренних фронтах Кубка и чемпионата. Да и в руководстве клуба не скрывали, что хотят продлить соглашение с тренерским штабом. Однако Рауль Алонсо отказался от пролонгации по семейным обстоятельствам Информация об уходе Рауля Алонсо с поста рулевого «мешковцев» оказалась крайне неожиданной,"Вечерний Брест". Команда при нем проводит лучший сезон: первый выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, абсолютно беспроигрышная серия на внутренних фронтах Кубка и чемпионата. Да и в руководстве клуба не скрывали, что хотят продлить соглашение с тренерским штабом. Однако Рауль Алонсо отказался от пролонгации по семейным обстоятельствам





– После трех очень напряженных и трудных лет вдали от дома пришло время вернуться к своей семье. За последние три года БГК добился огромного прогресса. В этом сезоне мы можем похвастаться историческими результатами. Прямо сейчас «Мешков Брест» входит в элиту мирового гандбола. И мне как главному тренеру клуба безумно приятно это осознавать!





Любой успех является логическим следствием ежедневного кропотливого труда, профессионального отношения к делу, самоотдачи, доверия и уважения друг к другу. Очень благодарен игрокам, персоналу команды и штабу офиса. Горжусь, что все вместе мы воплотили эту концепцию в жизнь, создав прекрасную атмосферу внутри коллектива, которая облегчает мою работу. Огромное удовольствие руководить такой командой, помогать парням развиваться и видеть прогресс — а вместе с ним и рост результатов.





Теперь я с нетерпением жду заключительного отрезка сезона. Впереди еще несколько больших матчей, и мы хотим выложиться на полную, чтобы наши фантастические болельщики, по которым я буду очень скучать, могли гордиться командой!» – прокомментировал Алонсо свое решение клубной пресс-службе.





«Мешков Брест» также пообещал объявить имя нового главного тренера в ближайшее время – и это одна из самых интересных загадок в преломлении на следующий сезон.