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В Верховном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба осужденного к смертной казни Виктора Скрундика

04.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сегодня, 4 мая, назначена дата рассмотрения в Верховном суде апелляционной жалобы осужденного к смертной казни жителя Слуцкого района Виктора Скрундика.


29-летний Виктор Скрундик в суде. Фото: spring96.org



Еще 6 марта 2020 года Минский областной суд на выездном заседании в Слуцке огласил приговоры жителям Слуцкого района. Их обвинили в убийстве пенсионеров и покушении на убийство 85-летней женщины.

Трое фигурантов дела были приговорены к большим срокам заключения (Валентин Бушнин, Сергей Захарченко и Виталий Мятеж), а Виктор Скрундик – к смертной казни.

Приговор был обжалован в Верховном суде Беларуси и 30 июня 2020 года коллегия Верховного суда по уголовным делам озвучила решение, которым удовлетворила апелляционную жалобу и отменила смертный приговор Виктору Скрундику.

Дело вернули на новое рассмотрение в Минский областной суд, который во второй раз на выездном заседании в Слуцке 15 января 2021 года озвучил приговор в отношении Виктора Скрундика и еще троих жителей Слуцкого района. Процесс начался 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы несколько раз переносились по причине COVID-19.

Прежние приговоры всем четырем фигурантам дела оставили без изменений.
 
 
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На сегодня, 4 мая, назначена дата рассмотрения в Верховном суде апелляционной жалобы осужденного к смертной казни жителя Слуцкого района Виктора Скрундика.
 
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